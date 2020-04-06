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6 апреля 2020 г.

Постановление правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 5 апреля 2020 года № 387-П "О введении ограничительных мероприятий (карантина)"

Дата подписания 5 апреля 2020 г.
Опубликован 6 апреля 2020 г.
Вступает в силу 5 апреля 2020 г.

В связи с угрозой распространения в Ямало-Ненецком автономном округе новой коронавирусной инфекции COVID-19, в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", на основании предложения Главного государственного санитарного врача по Ямало-Ненецкому автономному округу от 05 апреля 2020 года № 890001/14-2839-2020 Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:

1. Ввести на территории муниципального образования поселок Ханымей ограничительные мероприятия (карантин), предусматривающие на период с 21 часа 00 минут 05 апреля 2020 года до стабилизации эпидемиологической ситуации:

1.1. запретить лицам, проживающим (пребывающим) на территории муниципального образования поселок Ханымей, покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев:

1.1.1. обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

1.1.2. следования к ближайшей аптеке или аптечному пункту, ближайшему объекту розничной торговли для приобретения продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой необходимости, включенных в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, утвержденный Правительством Российской Федерации;

1.1.3. выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

1.1.4. выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

1.1.5. ухода за недееспособными, ограниченно дееспособными лицами или лицами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе, находящимися на иждивении;

1.2. запрет, предусмотренный подпунктом 1.1 настоящего пункта, не распространяется на:

1.2.1. работников непрерывно действующих организаций;

1.2.2. работников медицинских и аптечных организаций;

1.2.3. работников организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости;

1.2.4. работников организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения;

1.2.5. работников организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

1.2.6. государственных гражданских служащих Ямало-Ненецкого автономного округа, работников органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Ямало-Ненецкого автономного округа, работников подведомственных государственных учреждений Ямало-Ненецкого автономного округа, организаций, обеспечивающих функционирование указанных органов и учреждений;

1.2.7. муниципальных служащих в Ямало-Ненецком автономном округе, работников органов местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе, работников подведомственных муниципальных учреждений в Ямало-Ненецком автономном округе, организаций, обеспечивающих функционирование указанных органов и учреждений;

1.2.8. работников организаций, осуществляющих функции на основании постановлений и иных актов Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ямало-Ненецкому автономному округу;

1.2.9. работников организаций, предоставляющих финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам);

1.3. запретить проход лиц, въезд транспортных средств, в том числе самоходных, на территорию муниципального образования поселок Ханымей, а также выход лиц, выезд транспортных средств, в том числе самоходных, с территории муниципального образования поселок Ханымей, за исключением:

1.3.1. лиц, имеющих при себе специальный пропуск, и (или) транспортных средств, на которые оформлен специальный пропуск, выданный (оформленный) районным оперативным штабом по недопущению распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории муниципального образования Пуровский район;

1.3.2. транспортных средств, имеющих нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, с включенными проблесковыми маячками синего и (или) красного цветов и специальным звуковым сигналом, а также сопровождаемых ими транспортных средств;

1.4. запретить лицам, проживающим (пребывающим) на территории муниципального образования поселок Ханымей, перемещаться на автомобильном транспорте по его территории, за исключением случаев, предусмотренных позициями 1.1.1, 1.1.2 и 1.1.5 подпункта 1.1 настоящего пункта, а также движения транспортных средств, имеющих нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, с включенными проблесковыми маячками синего и (или) красного цветов и специальным звуковым сигналом, а также сопровождаемых ими транспортных средств;

1.5. лицам, проживающим (пребывающим) и находящимся на территории муниципального образования поселок Ханымей, соблюдать дистанцию до других граждан не менее полутора метров, в том числе в общественных местах и на улице;

1.6. руководителям организаций, учреждений и объектов всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям обеспечить соблюдение масочного и дезинфекционных режимов, соблюдение санитарных норм и правил.

2. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа, Главе муниципального образования Пуровский район, службе по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ямало-Ненецкого автономного округа, Главе муниципального образования поселок Ханымей во взаимодействи с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ямало-Ненецкому автономному округу:

2.1. обеспечить создание контрольно-пропускных пунктов (постов) и установку заслонов для блокировки въездов и выездов с территории муниципального образования поселок Ханымей и круглосуточный режим их работы;

2.2. обеспечить установку и работоспособность соответствующих технических средств организации дорожного движения, направляющих устройств и ограничивающих ограждений в целях обеспечения безопасности дорожного движения в местах размещения контрольно-пропускных пунктов (постов);

2.3. обеспечить соблюдение запретов, ограничений и пропускного режима, предусмотренных настоящим постановлением, а в случае выявления фактов их нарушения принимать меры, направленные на привлечение виновных лиц к ответственности, установленной законодательством.

3. Главе муниципального образования поселок Ханымей обеспечить регулярное информирование лиц, находящихся на территории муниципального образования поселок Ханымей, о введенных ограничительных мероприятиях (карантине).

4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по организации выполнения ограничительных (карантинных) профилактических и лечебно-диагностических мероприятий.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 21 часа 00 минут 05 апреля 2020 года.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А.Артюхов



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План мероприятий по организации выполнения ограничительных (карантинных) профилактических и лечебно-диагностических мероприятий
(docx, DOCX, 46 Кб)