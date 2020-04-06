Ученые оценили риск заражения коронавирусом при дыхании и разговоре

Американские ученые из Калифорнийского университета и Медицинской школы Икан в Нью-Йорке оценили риск заразиться коронавирусом при обычном разговоре и дыхании.

Как пишет Aerosol Science and Technology, воздушно-капельный способ передачи вируса не требует физического контакта с больным. Во время чихания или кашля опасность представляют "брызги" жидкости из его дыхательных путей. Однако специалисты уже имеют достаточно доказательств того, что заражение коронавирусом может происходить от инфицированных людей, которые имеют минимальные симптомы COVID-19 или не имеют их вовсе, а значит не кашляют и не чихают.

В публикации обращается внимание на тот факт, что при дыхании и разговоре также генерируется довольно большое количество аэрозольных частиц.

"Эти выдыхаемые частицы обычно имеют диаметр около 1 микрона и поэтому невидимы невооруженным глазом; большинство людей, незнакомых с аэрозолями, не знают о их существовании. Однако частицы достаточно велики, чтобы нести вирусы. Недавняя работа по гриппу (другому вирусному респираторному заболеванию) доказала, что жизнеспособный вирус действительно может распространяться инфицированным человеком при дыхании или разговоре, без кашля и чихания", - пишет издание.

В материале отмечается, что при разговоре выделяется больше аэрозольных частиц, чем при дыхании. И чем громче говорит человек, тем большее количество таких частиц попадает в воздушную среду. Упоминаются и так называемые "речевые суперэмиттеры" - люди, которые во время беседы производят наибольшее количество аэрозольных частиц . Речь идет примерно о 10 частицах в секунду.

"Таким образом, десятиминутный разговор с зараженным бессимптомным суперэмиттером приведет к появлению невидимого "облака" из приблизительно 6000 аэрозольных частиц", - пишет Aerosol Science and Technology.

Авторы материала считают, что такие частицы могут содержать вирусы и представлять опасность не только для собеседника инфицированного человека, но и для других людей, находящихся в непосредственной близости.

"Правдоподобная и важная гипотеза состоит в том, что разговор лицом к лицу с инфицированным человеком без симптомов, может оказаться достаточным для передачи COVID-19", - считают ученые.