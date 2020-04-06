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06.04.2020 11:32
Рубрика: Спорт

Заседание правления Союза биатлонистов России перенесли на 7 апреля

Текст: Максим Домчев

Заседание правления Союза биатлонистов России (СБР), которое должно было пройти 6 апреля, состоится на день позднее. Об этом ТАСС сообщили в организации.

Тренерский штаб сборной России по биатлону сформируют в мае

Причины такого решения не называются. Ранее сообщалось о том, что заседание состоится 6 апреля в формате видеоконференции в связи с пандемией коронавируса.

Состав правления из десяти человек подведет итоги минувшего сезона, который для российских биатлонистов получился не слишком успешным. Также будут рассмотрены рекомендации тренерского совета по формированию тренерского штаба на следующий сезон.

До этого появилась информация, что на предстоящем заседании рассмотрят письмо ветеранов биатлона, которые призывали к отставке президента СБР Владимира Драчева.

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