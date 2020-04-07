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7 апреля 2020 г.

Распоряжение губернатора Амурской области от 7 апреля 2020 года № 54-р "О внесении изменений в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р"

Внести в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжения губернатора Амурской области от 03.04.2020 № 49-р) изменения, изложив пункт 4 в следующей редакции:

"4. Приостановить на территориях городских округов Амурской области город Благовещенск, город Свободный, город Белогорск в период с 07.04.2020 по 12.04.2020 (включительно) деятельность:

1) ярмарок, торгово-развлекательных центров, торговых центров, за исключением расположенных в них объектов торговли продуктами питания, аптек и аптечных пунктов;

2) иных объектов розничной торговли (не указанных в подпункте 1 настоящего пункта), за исключением объектов торговли продуктами питания и объектов торговли товарами первой необходимости;

3) ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений;

4) объектов общественного питания открытого типа: ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, доставки товаров;

5) фитнес- и тренажерных залов, клубов, спортивно-досуговых организаций, баз отдыха;

6) компьютерных клубов, залов;

7) бань, саун, бассейнов, спа-центров, салонов красоты, парикмахерских, косметических салонов, массажных салонов, соляриев и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги;

8) негосударственных организаций дошкольного образования, групп присмотра и ухода, за исключением дежурных групп с соблюдением санитарного режима, уведомление о работе которых направлено соответствующему главе муниципального образования Амурской области;

9) религиозных и культовых помещений, зданий, объектов и иных мест, специально предназначенных для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества).".

В.А.Орлов



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