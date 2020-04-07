Бас-гитарист Duran Duran Джон Тейлор переболел коронавирусом

59-летний бас-гитарист и бэк-вокалист культовой британской группы Duran Duran Джон Тейлор несколько недель назад заразился новым коронавирусом COVID-19, к текущему дню благополучно его победил и теперь рапортует в соцсетях о триумфе над заразой.

Вчера Джон опубликовал на официальном Facebook-аккаунте коллектива пост, уточняя, что положительный тест на коронавирус он сдал почти три недели назад. Далее предполагая, что в свои годы имеет еще достаточно крепкое здоровье, потому что болезнь протекала легко. Или же ему просто повезло.

По словам исполнителя, излечился он примерно за неделю. Чему помог в том числе карантин, который дал Джону шанс "действительно поправиться".

При этом Тейлор пишет, что все те страхи, которые сопровождают пандемию, в части своей "полностью оправданы".

"Но хочу, чтобы вы знали: эта болезнь не всегда убивает и мы можем ее победить", - приободрил поклонников музыкант.

Duran Duran - знаковый нью-вейв-коллектив, созданный в Бирмингеме в 1978-м. Дебютный одноименный альбом группа выпустила в 1981-м.