Указ главы Чеченской Республики от 7 апреля 2020 года № 76 "О внесении изменений в указ Главы Чеченской Республики от 27 марта 2020 года № 63"

В целях обеспечения устойчивого развития экономики Чеченской Республики в период сложной эпидемиологической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции постановляю:

1. Внести в Указ Главы Чеченской Республики от 27 марта 2020 года № 63 "О первоочередных мерах по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в отраслях экономики, оказавшихся в зоне риска в связи с осуществлением мер по противодействию распространению на территории Чеченской Республики коронавирусной инфекции" (далее - Указ) следующие изменения:

а) наименование Указа изложить в следующей редакции:

"Об утверждении плана первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики Чеченской Республики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции";

б) приложение к Указу изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Председателя Правительства Чеченской Республики Хучиева М.М.

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Р.А.Кадыров









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