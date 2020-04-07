Физик Мишик Казарян умер от коронавируса

В столице от коронавируса умер известный ученый-физик Мишик Казарян. Информацию о его смерти агентству "Москва" подтвердили в Физическом институте РАН.

Казарян вместе с супругой почувствовал себя плохо в конце марта. Жена ученого умерла по дороге в больницу. Врачи до последнего боролись за жизнь Мишика Казаряна, но его состояние ухудшилось, и он скончался.

Мишику Казаряну было 72 года. Он был одним из создателей первого в мире лазерного проекционного микроскопа, лауреатом государственной премии СССР.