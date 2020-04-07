Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
07.04.2020,  
18:01
Текст:  Николай Грищенко

Французский журнал Capital назвал Су-57 жемчужиной российской авиации

Фото: Минобороны РФ
Видео: в Крыму прошли стрельбы комплексов ПВО по рою беспилотников

Во Франции выразили восхищение сверхманевренностью российского истребителя пятого поколения Су-57. Новейший самолет удостоился почетного названия "жемчужина российской авиации".

Внимание специалистов привлекли видеокадры Минобороны РФ, на которых Су-57 крутит "бочки" и демонстрирует потрясающий вертикальный набор высоты

Как отмечает журнал Capital, Су-57, собранный на четверть из композиционных материалов, имеет исключительную маневренность в полете.

Отметим, что первый полет истребителя Су-57 состоялся в 2010 году. Самолет имеет сниженную заметность в радиолокационном и инфракрасном диапазонах. Су-57 может развивать скорость до 2600 километров в час и имеет радиус действия 1750 километров. Вооружение машины размещается во внутрифюзеляжных отсеках, а при необходимости и на внешних узлах подвески. Истребитель прошел испытание в небе Сирии.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: U.S. Navy / wikimedia.org
Трагедия "Комсомольца": атомная подлодка К-278 погибла 31 год назад 11:00
Столкновение корабля ВМС Венесуэлы с круизным лайнером сняли на видео 06.04.2020
Видео: российские "летающие танки" показали боевую мощь в Сербии 06.04.2020
ВКС России
Ладошки потеют: Герой России раскрыл особенности работы Су-34 02.04.2020
Масштабные маневры ВКС России показали на видео 02.04.2020
самолеты
Ударный дрон сжег транспортный самолет сразу после посадки в Ливии 06.04.2020
"Огромное небо": как советские летчики спасли берлинцев в 1966 году 06.04.2020