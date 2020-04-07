Испания отменила военный парад в мае

Власти Испании отказались от проведения традиционного военного парада по случаю Дня Вооруженных сил, который отмечается 30 мая. В этом году он должен был состояться в Уэске в присутствии короля и королевы.

Каждый год место его проведения переносится, исключение было сделано несколько лет назад из-за экономического кризиса, тогда мероприятие четыре года подряд проходило в Мадриде. В 2017 году традиция возродилась, тогда парад прошел в Гвадалахаре, затем в Логроньо, Севилье. Уэска была выбрана из-за ее исторических отношений с армией, прежде тут находились казармы, на обеспечение которых работало множество местных предприятий.

Как пишет El Pais со ссылкой на источники в минобороны, хотя режим чрезвычайного положения пока продлевается только до 26 апреля (решение премьер-министра еще должны утвердить в парламенте), не исключено, что ограничения на проведения массовых мероприятий будут действовать гораздо дольше. Поскольку в параде обычно принимают участие свыше 2,5 тысячи солдат, и на нем присутствует еще больше зрителей, он не сможет состояться, пока в стране введен карантин и в течение определенного периода после его отмены. Впрочем, совсем отказываться от празднования военные не собираются (ведь подготовка велась несколько месяцев), торжественное мероприятие состоится в Уэске, как только это позволят обстоятельства. То есть не раньше июня-июля. Тогда же планируется отдать дань уважения военнослужащим, задействованным в борьбе с распространением коронавируса.

В настоящее время в Испании проводится операция "Балмис", в рамках которой представители вооруженных сил (порядка 60 тысяч) наравне с гражданскими гвардейцами патрулируют улицы городов и охраняют государственную границу. Около 3 тысяч человек работают в военных госпиталях. Армия также задействована в инженерных работах, например, по возведению мостов на месте тех, что пострадали осенью прошлого года от наводнений.

Кстати, в понедельник министр обороны Испании Маргарита Роблес приняла участие в первой видеоконференции со своими коллегами из других стран Евросоюза под председательством верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. На ней обсуждалось, какие меры предпринимают вооруженные силы разных стран для борьбы с пандемией коронавируса.