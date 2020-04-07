Указ губернатора Ивановской области от 6 апреля 2020 года № 42-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)", в целях предотвращения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Ивановской области постановляю:

Внести в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" следующие изменения:

1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Обязать жителей Ивановской области в возрасте 65 лет и старше, а также лиц, состоящих на диспансерном учете в связи с сердечнососудистыми, онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом, хроническими заболеваниями органов дыхания, соблюдать свою изоляцию на дому до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации, сведения о которой можно получить через средства массовой информации либо по номеру телефона горячей линии Департамента здравоохранения Ивановской области 8 (4932) 93-97-97.".

2. Пункт 30 дополнить абзацем следующего содержания:

"Исполнительным органам государственной власти Ивановской области своевременно осуществлять корректировку указанных перечней в случае нарушения руководителями организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)", постановлением Правительства Ивановской области от 03.04.2020 № 169-п "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)", условий, установленных пунктом 12 настоящего указа.".

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский







