Как будут жить японцы в период режима ЧС из-за коронавируса

Глава японского кабмина озвучил свое решение на заседании правительственного штаба по борьбе с COVID-19. Применение более серьезных мер со стороны местных властей потребовалось из-за быстрого распространения коронавируса на территории островного государства.

По последним данным, в Японии зарегистрировано уже более 4,1 тысячи зараженных опасной инфекцией.

Премьер Абэ в своем решении опирался на выводы экспертов в области вирусологии. "В соответствии с рекомендациями специалистов для предотвращения распространения инфекции я принял решение объявить режим чрезвычайной ситуации в семи префектурах", - подчеркнул он.

Принимаемые японским кабмином меры мягче по сравнению с другими зарубежными государствами. По мнению эпидемиологов, нынешняя ситуация в Японии не требует столь жесткого реагирования на кризис, как, к примеру, в Италии или США.

Новые меры вступают в силу с 8 апреля и будут действовать в течение месяца. Они не подразумевают блокирования городов и территорий. Вместе с тем региональные власти получат дополнительные полномочия по ограничению работы общественных учреждений.

Так, администрации префектур смогут принудительно закрывать учебные и развлекательные учреждения. Кроме того, в случае необходимости они будут в праве без согласия собственников изымать во временное пользование участки земли и объекты недвижимости для организации работы там временных госпиталей.

Японское правительство призвало граждан оставаться дома и без лишней надобности не выходить на улицу. Однако какого-либо наказания за игнорирование указанных рекомендаций не предусмотрено. В Японии по традиции расчет сделан на сознательность и ответственность населения.

Многие японские бизнесмены не стали дожидаться официального объявления ЧС и заранее скорректировали график своей работы. Так, уже сегодня закрылись многие парикмахерские и салоны красоты. Они заранее связались с клиентами и объявили об отмене имеющихся записей на апрель.

Кроме того, решили не открываться отдельные рестораны и кафе. В некоторых кондитерских объявили распродажи на свою продукцию. "Нужно реализовать до вечера, иначе все пропадет. С завтрашнего дня закрываемся", - рассказала корреспонденту "РГ" продавец небольшого магазина, где продают элитный шоколад и другие сладости. В других местах просто перешли на сокращенный график.

По телевидению показывают сюжеты о закрытии рюмочных, которые из-за сокращения числа посетителей пока не видят смысла работать. Хозяева таких заведений терпят существенные убытки.

Больницы, банки и продовольственные магазины продолжат работать по обычному расписанию. Режим ЧС не скажется и на функционировании общественного транспорта.

В последние дни на улицах Токио существенно сократилось количество автомобилей и пешеходов. Город немного оживает только в обеденное время, когда все еще работающие в офисах японцы выбегают из бизнес-центров на ланч. После этого мегаполис снова заполняет пустота.

В магазинах в целом нет проблем с продуктами. Корреспондент "РГ" зашел в небольшой супермаркет. Немного сократился ассортимент мясных продуктов, с полок пропало сливочное масло. В остальном все нормально.

В японской столице, впрочем, по-прежнему не достать лицевых масок. Товар исчез с прилавков окончательно. Небольшой шанс заполучить желанный товар появляется, если придти в аптеку спозаранку.

Между тем

В Японии продолжают находиться более 600 россиян, которые из-за ограничений на авиасообщения не могут вернуться на родину. Об этом сообщило посольство РФ. В настоящее время дипломаты оказывают нашим соотечественникам всестороннюю поддержку , в том числе решают вопросы с размещением людей и обеспечением их необходимым продовольствием.

"Посольство продолжает прилагать максимальные усилия для оказания содействия нашим гражданам (их число на данный момент составляет 637 человек), которые вынуждены задержаться в Японии из-за ограничения авиасообщения вследствие распространения коронавируса и находятся в трудной жизненной ситуации", - написали сотрудники российской дипмиссии на своей странице в Facebook.

Сегодня из Токио во Владивосток вылетел рейс компании S7. Информация о нем появилась накануне ночью. По всей видимости, далеко не все своевременно узнали о самолете. В этой связи лайнер улетел не полностью заполненным, там были свободные места. Следующий борт ожидается 9 апреля.

"Призываем воспользоваться следующим рейсом авиакомпании S7 во Владивосток, который ориентировочно состоится 9 апреля с.г. Просим соотечественников, планирующих возвращение на родину вывозными рейсами, в предстоящие дни находиться в Токио или ближайших окрестностях с тем, чтобы иметь возможность вовремя прибыть в аэропорт Ханэда", - отметили в российском посольстве.