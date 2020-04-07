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7 апреля 2020 г.

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 апреля 2020 года № 197 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Краснодарского края и о выделении средств из краевого бюджета"

Дата подписания 6 апреля 2020 г.
Опубликован 7 апреля 2020 г.
Вступает в силу 6 апреля 2020 г.

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", законами Краснодарского края от 13 июля 1998 г. № 135-K3 "О защите населения и территорий Краснодарского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 6 июля 1999 г. № 191-КЗ "О передаче объектов государственной собственности Краснодарского края в муниципальную собственность и приеме объектов муниципальной собственности в государственную собственность", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 г. № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV)", постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1007 "О силах и средствах единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлениями главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)", от 31 марта 2020 г. № 185 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края", от 1 августа 2007 г. № 698 "Об утверждении Положения о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Краснодарского края", протоколом заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Краснодарского края от 2 апреля 2020 г. № 9, в целях предотвращения угрозы распространения на территории Краснодарского края коронавирусной инфекции (COVID-2019) постановляю:

1. Выделить из резервного фонда администрации Краснодарского края министерству гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края (Штриков С.А.) бюджетные ассигнования в размере 30 275 970 (тридцати миллионов двухсот семидесяти пяти тысяч девятисот семидесяти) рублей на приобретение:

1) тепловизоров в количестве 10 (десяти) штук на сумму 22 350 000 (двадцать два миллиона триста пятьдесят тысяч) рублей;

2) печатной продукции (бланков "Пропуск" красного цвета) в целях выдачи специальных пропусков гражданам в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 марта 2020 г. № 185 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края" в количестве 100 000 (ста тысяч) штук на сумму 114 000 (сто четырнадцать тысяч) рублей;

3) средств индивидуальной защиты, используемых при работе с лицами с заболеванием (с признаками заболевания) новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) (костюмы), в количестве 5 000 (пяти тысяч) штук на сумму 7 093 000 (семь миллионов девяносто три тысячи) рублей для передачи министерству здравоохранения Краснодарского края;

4) средств индивидуальной защиты, используемых при работе с лицами с заболеванием (с признаками заболевания) новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) (костюмы и перчатки), из них костюмы в количестве 450 (четырехсот пятидесяти) штук, перчатки в количестве 15 500 (пятнадцати тысяч пятисот) пар, на сумму 718 970 (семьсот восемнадцать тысяч девятьсот семьдесят) рублей для муниципальных образований Краснодарского края.

2. Утвердить:

1) Порядок передачи движимого имущества (костюмы, перчатки), приобретаемого за счет средств краевого бюджета в собственность муниципальных образований Краснодарского края (приложение 1);

2) распределение движимого имущества (костюмы, перчатки) для передачи муниципальным образованиям Краснодарского края (приложение 2).

3. Департаменту информационной политики Краснодарского края (П ригодаВ.В .) обеспечить размещение (опубликование) настоящ го постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края Алексеенко А.А.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края В.И.Кондратьев

 

Приложение 1

Утвержден постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 апреля 2020 года № 197

Порядок передачи движимого имущества (костюмы, перчатки), приобретаемого за счет средств краевого бюджета в собственность муниципальных образований Краснодарского края

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру передачи движимого имущества (костюмов и перчаток), приобретенного за счет средств краевого бюджета в собственность муниципальных образований Краснодарского края.

2. Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края принимает решение о передаче костюмов и перчаток в муниципальную собственность в объеме, установленном в приложении 2 к постановлению главы администрации (губернатора) Краснодарского края "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Краснодарского края и о выделении средств из краевого бюджета"

3. Передача костюмов и перчаток в собственность муниципальных образований Краснодарского края осуществляется в соответствии с актами приема-передачи движимого имущества (костюмов, перчаток), приобретенного за счет средств краевого бюджета.

Министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края С.А.Штриков

 

Приложение 2

Утверждено постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 апреля 2020 года № 197

Распределение движимого имущества (костюмы, перчатки) для передачи муниципальным образованиям Краснодарского края

№ п/п Наименование муниципального образования Краснодарского края Костюмы, шт Перчатки, пара
1 2 3 4
1 Город Краснодар 81 2800 
2 Город-курорт Анапа 16 550
3 Город Армавир 16 550
4 Город-курорт Геленджик 9 300
5 Город Горячий Ключ 6 200
6 Город Новороссийск 27 950
7 Город-курорт Сочи 42 1450
8 Абинский район 8 250
9 Апшеронский район 8 250
10 Белоглинский район 2 100
11 Белореченский район 9 300
12 Брюховецкий район 4 150
13 Выселковский район 5 150
14 Гулькевичский район 8 250
15 Динской район 12 400
16 Ейский район 10 350
17 Кавказский район 10 350
18 Калининский район 4 150
19 Каневской район 8 300
20 Кореновский район 7 250
21 Красноармейский район 8 300
22 Крыловский район 3 100
23 Крымский район 10 350
24 Курганинский район 8 300
25 Кущевский район 5 200
26 Лабинский район 8 250
27 Ленинградский район 5 150
28 Мостовский район 6 200
29 Новоукбанский район 7 250
30 Новопокровский район 3 100
31 Отрадненский район 5 150
32 Павловский район 5 150
33 Приморско-Ахтарский район 5 150
34 Северский район 10 350
35 Славянский район 11 400
36 Староминский район 3 100
37 Тбилисский район 4 150
38 Темрюкский район 10 350
39 Тимашевский район 9 300
40 Тихорецкий район 9 300
41 Туапсинский район 10 350
42 Успенский район 3 100
43 Усть-Лабинский район 8 300
44 Щербиновский район 3 100
  Итого 450 15500

 

 

 

Министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края С.А.Штриков

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