Распоряжение губернатора Кемеровской области от 6 апреля 2020 года № 36-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В связи с усилением ограничительных мероприятий и постановлением Главного санитарного врача по Кемеровской области от 05.04.2020 № 9 "О введении дополнительных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Кемеровской области - Кузбассе":

1. Внести в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 №23-рг, от 26.03.2020 №28-рг, от 27.03.2020 №29-рг, от 31.03.2020 №32-рг, от 03.04.2020 № 34-рг) следующие изменения:

1.1. Пункты 7 - 9 изложить в следующей редакции:

"7. Гражданам, вернувшимся в Российскую Федерацию, прибывшим в международные аэропорты г. Кемерово, г. Новокузнецка (Спиченково):

7.1. Проживающим на территории Кемеровской области - Кузбасса обеспечить изоляцию в домашних условиях (нахождение в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции) продолжительностью 14 календарных дней со дня прибытия.

Изоляция лиц, не проживающих на территории Кемеровской области - Кузбасса, осуществляется в условиях обсерватора.

7.2. В случае появления любого ухудшения состояния здоровья (повышенная температура тела, кашель и др.) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому с вызовом медицинского работника без посещения медицинских организаций и сообщить по номерам телефонов 8-800-201-25-22; 112; 115 и электронной почте CoVID-kemerovo@yandex.ru.

8. Гражданам, прибывшим на территорию Кемеровской области - Кузбасса в аэропорты г. Кемерово, г. Новокузнецка из г. Москвы, а также прибывшим другими видами транспорта из г. Москвы, г. Санкт-Петербурга:

8.1. Сообщать по номерам телефонов 8-800-201-25-22; 112; 115 и электронной почте CoVID-kemerovo@yandex.ru о своем прибытии в Кемеровскую область - Кузбасс, месте нахождения, датах пребывания в г. Москве, г. Санкт-Петербурге, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания.

8.2. Проживающим на территории Кемеровской области - Кузбасса обеспечить изоляцию в домашних условиях (нахождение в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции) на срок 14 календарных дней со дня прибытия.

Изоляция лиц, не проживающих на территории Кемеровской области - Кузбасса, осуществляется в условиях обсерватора.

8.3. В случае появления любого ухудшения состояния здоровья (повышенная температура тела, кашель и др.) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому с вызовом медицинского работника без посещения медицинских организаций и сообщить по номерам телефонов 8-800-201-25-22; 112; 115 и электронной почте CoVID-kemerovo@yandex.ru.

9. Рекомендовать гражданам, прибывшим на территорию Кемеровской области - Кузбасса из других субъектов Российской Федерации, за исключением г. Москвы, г. Санкт-Петербурга:

9.1. Сообщать по номерам телефонов 8-800-201-25-22; 112; 115 и электронной почте CoVID-kemerovo@yandex.ru о своем прибытии в Кемеровскую область - Кузбасс, месте нахождения, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания.

9.2. Проживающим на территории Кемеровской области - Кузбасса обеспечить изоляцию в домашних условиях в месте жительства или месте пребывания (нахождение в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с иными лицами, не подвергнутыми изоляции) продолжительностью 14 календарных дней со дня прибытия.

Лицам, не проживающим на территории Кемеровской области - Кузбасса, осуществлять изоляцию в условиях обсерватора.

9.3. В случае появления любого ухудшения состояния здоровья (повышенная температура тела, кашель и др.) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому с вызовом медицинского работника без посещения медицинских организаций и сообщить по номерам телефонов 8-800-201-25-22; 112; 115 и электронной почте CoVID-kemerovo@yandex.ru.".

1.2. В пункте 19:

в абзаце четвертом слова "железнодорожные вокзалы" заменить словами "авто- и железнодорожные вокзалы";

абзац пятый изложить в следующей редакции:

"обеспечить транспортирование лиц, указанных в подпункте 21.6 настоящего распоряжения, до места изоляции в условиях обсерватора и до места изоляции в домашних условиях.".

1.3. Подпункт 21.6 изложить в следующей редакции:

"21.6. Совместно с Министерством транспорта Кузбасса, Главным управлением МВД России по Кемеровской области обеспечить изоляцию и медицинское наблюдение всех лиц, вернувшихся в Российскую Федерацию, прибывших в международные аэропорты г. Кемерово, г. Новокузнецка (Спиченково), в аэропорты г. Кемерово, г. Новокузнецка из г. Москвы, прибывших другими видами транспорта из г. Москвы, г. Санкт-Петербурга и проживающих в других субъектах Российской Федерации, на срок 14 календарных дней со дня их прибытия в условиях обсерватора.".

1.4. Подпункт 21.14 изложить в следующей редакции:

"21.14. Обеспечить:

готовность обсерваторов;

контроль соблюдения режима изоляции в условиях обсерватора и в домашних условиях в течение 14 календарных дней лицами, прибывшими на территорию Кемеровской области - Кузбасса;

трехразовое питание в условиях обсерватора лиц, указанных в пункте 21.6 настоящего распоряжения.".

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев











