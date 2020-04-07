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07.04.2020 02:25
Рубрика: Спорт

Марат Сафин выиграл US Open

Текст: Максим Домчев
Организаторы открытого чемпионата США по теннису провели виртуальный турнир, победителем которого стал Марат Сафин.

Пока из-за пандемии коронавируса приостановлены все соревнования теннисистов - профессионалов, организаторы US Open решили провести турнир виртуальный. Для этого они собрали 32 победителя за разные годы и путем голосования болельщиков начали выявлять лучшего.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Среди участников был и Марат Сафин образца 2000 года, который тогда в финале переиграл кумира местных болельщиков Пита Сампраса.

По пути в финал Сафин поочередно переиграл Джимми Коннорса образца 1978, победителя турнира в 2009 году Хуана Мартина дель Потро, а также расправился с двумя Роджерами Федерерами образца 2004 и 2008 годов.

В решающем матче версия Сафина 2000 года одолела Рафаэля Надаля. Свои голоса за россиянина отдали 40 процентов зрителей.

Спорт Теннис Марат Сафин Распространение коронавируса COVID-19

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