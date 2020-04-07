Постановление губернатора Мурманской области от 6 апреля 2020 года № 71-ПГ "О признании утратившими силу некоторых постановлений Губернатора Мурманской области"

Постановляю:

признать утратившими силу постановления Губернатора Мурманской области:

от 16.03.2020 № 47-ПГ "О мерах по противодействию распространению на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)";

- от 26.03.2020 № 60-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Мурманской области от 16.03.2020 № 47-ПГ";

- от 26.03.2020 № 61-ПГ "Об особенностях функционирования организаций, предприятий, учреждений, расположенных на территории Мурманской области, в связи с принятием Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в России нерабочих дней";

- от 28.03.2020 № 63-ПГ "О дополнительных мерах по противодействию распространению на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)";

- от 29.03.2020 № 64-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Мурманской области от 16.03.2020 № 47-ПГ";

- от 30.03.2020 № 66-ПГ "О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от 26.03.2020 № 61-ПГ";

- от 30.03.2020 № 67-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Мурманской области от 16.03.2020 № 47-ПГ".

Губернатор Мурманской области А.Чибис







