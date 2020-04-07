Постановление правительства Нижегородской области от 6 апреля 2020 года № 274 "О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 27 марта 2020 г. № 235"

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и Указом Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной готовности" Правительство Нижегородской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Нижегородской области от 27 марта 2020 г. № 235 "О приостановлении действия льготных и бесплатных проездных документов на транспорте общего пользования на территории Нижегородской области для отдельных категорий граждан и внесении изменений в постановление Правительста Нижегородской области от 21 января 2005 г. № 3" следующие изменения:

1.1. В пункте 1 слова "по 5 апреля" заменить словами "по 30 апреля".

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Продлить срок действия льготных проездных документов на неограниченное количество поездок, действующих в апреле 2020 года, на май 2020 года.".

1.3. Пункт 3 изложить следующей редакции:

"3. Действие настоящего постановления не распространяется на льготные и бесплатные проездные документы, выданные работникам организаций и служащим органов власти и местного самоуправления, указанным в пунктах 4, 6 - 8 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".".

2. Рекомендовать пассажирским транспортным предприятиям транспорта общего пользования в целях осуществления мониторинга уполномоченными органами исполнительной власти за перемещением граждан на общественном транспорте и объемами пассажирских перевозок обеспечить регистрацию в автоматизированных системах безналичной оплаты проезда пассажиров и провоза багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на территории Нижегородской области (далее - АСОП) числа поездок граждан по всем видам проездных документов при оплате проезда наличными средствами и банковскими картами.

3. Рекомендовать операторам АСОП обеспечить ежедневную передачу в министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области данных о всех зарегистрированных в предыдущий день в АСОП поездках граждан в разрезе муниципальных образований, маршрутов, перевозчиков, оплаты проезда за наличный расчет, банковскими картами, общегражданскими проездными документами для граждан и проездными документами для отдельных категорий граждан, в том числе бесплатных и предоставляемых отдельным категориям граждан в соответствии с требованиями постановления Правительства Нижегородской области от 30 марта 2020 г. № 239 "О предоставлении права бесплатного проезда на транспорте общего пользования на территории Нижегородской области для отдельных категорий граждан".

4. Министерству информационных технологий и связи Нижегородской области обеспечить информационное взаимодействие сервиса "Карта жителя Нижегородской области" (портал "nn-card.ru") с оператором АСОП в целях удаленной активации действия льготных и бесплатных проездных документов на транспорте общего пользования на территории Нижегородской области для лиц, указанных в пункте 3 постановления Правительства Нижегородской области от 27 марта 2020 г. № 235 "О приостановлении действия льготных и бесплатных проездных документов на транспорте общего пользования на территории Нижегородской области, для отдельных категорий граждан и внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 21 января 2005 г. № 3" и внесенных в списки работников, привлеченных для работы в недистанционном режиме организациями получившими подтверждения, в порядке предусмотренном пунктами 8.2 и 12 Указа Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной готовности", за исключением лиц указанных в пункте 6.9 Указа Губернатора Нижегородской области от 3 апреля 2020 г. № 50 "О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27".

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Действие подпункта 1.1 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 27 марта 2020 г.

Губернатор Г.С.Никитин







