Постановление губернатора Новосибирской области от 7 апреля 2020 года № 51 "О перечне областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, должностные лица которых вправе составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и их должностных лиц"

В соответствии с частью 6.4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, статьей 2 Федерального закона от 01.04.2020 № 99-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" постановляю:
1. Утвердить прилагаемый перечень областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, должностные лица которых вправе составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и их должностных лиц.
2. Настоящее постановление действует до 31.12.2020 включительно.
А.А.Травников
Утвержден постановлением Губернатора Новосибирской области от 07.04.2020 № 51
Перечень областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, должностные лица которых вправе составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и их должностных лиц
1. Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области:
1) министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области;
2) должностные лица, замещающие должности категории "руководители", "помощники (советники)", "специалисты", в соответствии с приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области.
2. Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области:
1) министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области;
2) должностные лица, замещающие должности категории "руководители", "помощники (советники)", "специалисты", в соответствии с приказом министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.
3. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области:
1) министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области;
2) должностные лица, замещающие должности категории "руководители", "помощники (советники)", "специалисты", в соответствии с приказом министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.
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