Постановление губернатора Новосибирской области от 7 апреля 2020 года № 51 "О перечне областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, должностные лица которых вправе составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и их должностных лиц"

В соответствии с частью 6.4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, статьей 2 Федерального закона от 01.04.2020 № 99-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" постановляю:

1. Утвердить прилагаемый перечень областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, должностные лица которых вправе составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и их должностных лиц.

2. Настоящее постановление действует до 31.12.2020 включительно.

А.А.Травников





Утвержден постановлением Губернатора Новосибирской области от 07.04.2020 № 51

Перечень областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, должностные лица которых вправе составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и их должностных лиц

1. Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области:

1) министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области;

2) должностные лица, замещающие должности категории "руководители", "помощники (советники)", "специалисты", в соответствии с приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области.

2. Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области:

1) министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области;

2) должностные лица, замещающие должности категории "руководители", "помощники (советники)", "специалисты", в соответствии с приказом министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

3. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области:

1) министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области;

2) должностные лица, замещающие должности категории "руководители", "помощники (советники)", "специалисты", в соответствии с приказом министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.







