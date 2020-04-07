Британское общественное объединение "Общество Генри Джексона" потребовало от Китая компенсации за ущерб, якобы нанесенный сокрытием информации об эпидемиологической ситуации. В Пекине называют эти требования абсурдными и напоминают, что Китай первым возвел заградительный барьер глобальной эпидемии и выиграл драгоценное время для других стран, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

"Общество Генри Джексона" опубликовало доклад, в котором отмечается, что Китай несет ответственность за распространение коронавируса нового типа. Международное сообщество, по мнению экспертов объединения, должно потребовать компенсации от Китая за причиненный вред.

В Пекине эти требования называют абсурдными. Китайская сторона вовремя опубликовала информацию о вирусе и поделилась опытом по профилактике и лечению с ВОЗ и международным сообществом, что вызвало высокую оценку во всем мире. Требование компенсации от Китая является бессмысленным.

Начальник Института по изучению Китая Королевского колледжа Лондона Керри Броун отметил, что "Общество Генри Джексона" является организацией правого толка. Некоторые политики Великобритании явно или скрыто поддерживают этих экспертов.

В конце марта глава канцелярии кабинета министров Великобритании Майкл Гоув в одном из интервью СМИ отметил, что, хотя Китай своевременно проинформировал о первом случае заболевания COVID-19, страна невнятно обрисовала масштаб, особенности течения и заразности этого заболевания. При этом политик проигнорировал тот факт, что COVID-19 - это новый вирус, и необходимо определенное время на то, чтобы изучить его.

Как отметила британская газета "The Independent", действия Майкла Гоува просто показывают, что он собирался переложить ответственность британского правительства за дефицит тест-систем в стране на Китай.

В глобальный ключевой противоэпидемический момент действия западных политиков и их попытки переложить ответственность на других создают серьезные препятствия международному сотрудничеству в области борьбы с новой инфекцией. Вот за это и следует привлекать к ответственности сейчас, когда пандемия распространяется в Европе и США.