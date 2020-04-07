Больше 50% заболевших - младше 45 лет

В столице подтверждено 697 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в городе в настоящее время зарегистрирован 5181 заболевший. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Штаб отмечает: 4,5% вновь заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34% - от 46 до 65, 14,5% - старше 65 лет, причем больше 5% из них - старше 80 лет. Среди 4% среди заболевших - дети. Врачи взяли всех заболевших и близко контактировавших с ними под свой контроль.

Напомню, до 1 мая в столице все жители независимо от возраста должны находиться в режиме самоизоляции. Они обязаны не покидать место жительства. Принятые меры вводятся для того, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу.

Покидать квартиру можно в следующих случаях:

- при обращении за экстренной (неотложной) медицинской помощью и при иной прямой угрозе жизни и здоровью;

- для поездок на работу, если вы обязаны на нее ходить;

- для совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке;

- для выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания (пребывания);

- если нужно вынести мусор.