Новости

Семь рейсов по вывозу россиян из-заграницы состоятся во вторник 11:41
Против разносчика COVID-19 в Киргизии возбудили уголовное дело 11:39
Посольство в Японии: Желающим вернуться в РФ надо находиться в пределах Токио 11:38
Челябинским садоводам придется подождать с открытием сезона 11:37
Приамурье временно прекратило экспорт сои в Китай 11:34
Больше 50% заболевших - младше 45 лет 11:32
Трое сотрудников омского нефтезавода заболели коронавирусом 11:31
В Курской области девочек задержали за попытку убийства опекунов 11:30
В Екатеринбург из Киргизии прибыл самолет с 35 россиянами 11:28
Пермские ученые научились замедлять скорость коррозии в 3000 раз 11:28
В Подмосковье 67 человек заразились коронавирусом 11:27
На Ставрополье выявлено 19 новых случаев заболевания COVID-19 11:27
Патологоанатом рассказала об изменениях в организме при коронавирусе 11:17
В Крыму протестируют медиков, контактировавших с больными COVID-19 11:16
Курс рубля на открытии торгов укрепился к доллару и евро 11:14
Видео: На Ямале лосенок прибился к стаду оленей 11:12
"Настойчивость" оснастили колесами и парашютом для миссии на Марс 11:11
Онлайн-кинотеатры рассказали, что смотрят россияне на карантине 11:10
Обновленный Volkswagen Tiguan раскрыл тайны 11:10
ВОЗ отвергла инициативу Франции о тестировании вакцины от COVID-19 в Африке 11:03
В ЕАО опровергли сообщение о заваренной из-за COVID-19 двери подъезда 11:02
Часть застрявших в Сеуле россиян вывезут сегодня вечером в Хабаровск 10:53
Московские врачи вылечили уже 222 пациента с коронавирусом 10:52
"Все очень сложно": СМИ сообщили, что Надежду Бабкину ввели в кому 10:51
Самолет из Токио c россиянами на борту приземлился во Владивостоке 10:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям
Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
07.04.2020 11:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Больше 50% заболевших - младше 45 лет

Текст: Любовь Проценко

В столице подтверждено 697 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в городе в настоящее время зарегистрирован 5181 заболевший. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Московские врачи вылечили уже 222 пациента с коронавирусом

Штаб отмечает: 4,5% вновь заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34% - от 46 до 65, 14,5% - старше 65 лет, причем больше 5% из них - старше 80 лет. Среди 4% среди заболевших - дети. Врачи взяли всех заболевших и близко контактировавших с ними под свой контроль.

Напомню, до 1 мая в столице все жители независимо от возраста должны находиться в режиме самоизоляции. Они обязаны не покидать место жительства. Принятые меры вводятся для того, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу.

Покидать квартиру можно в следующих случаях:

- при обращении за экстренной (неотложной) медицинской помощью и при иной прямой угрозе жизни и здоровью;

- для поездок на работу, если вы обязаны на нее ходить;

- для совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке;

- для выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания (пребывания);

- если нужно вынести мусор.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Стали известны подробности о состоянии премьера Британии
Стоимость нефти Brent поднялась выше 34 долларов за баррель
Посол РФ: Числа заявок от россиян в США недостаточно даже для одного рейса
Эксперты назвали самые невостребованные из-за коронавируса профессии
Россия ограничила госзакупки импортных огурцов и помидоров
Как справиться со стрессом благих намерений
Опубликован проект нового расписания ЕГЭ