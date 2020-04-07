Дочь Сергея Доренко получила травмы в конфликте с соседкой

Старшая дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина обратилась в больницу подмосковного Одинцово с травмами, полученными в ссоре с соседкой по даче.

Конфликты, по словам пострадавшей, случались и раньше. Причиной этого стал костер, который разожгла соседка на своем участке в опасной близости к забору.

"Мы сидели на веранде, слушали музыку, вдруг увидели яркое пламя на соседнем участке, костер был очень высоким, метра 4-5, и очень близко к нашему деревянному забору и дереву. Достаточно опасно, - рассказала Екатерина Доренко kp.ru. - Я подошла к забору проверить, не угрожает ли нам пожар. Людмила со своим 2-летним сыном что-то жгли, я спросила у нее, контролирует ли она ситуацию с огнем, на что получила в ответ шквал нецензурной брани и разных характеристик меня и моих родителей".

Екатерина подошла к забору, чтобы сделать замечание, но соседка в ответ ударила ее горящей палкой. Следы ожогов остались на руке и лице.

"Девушка была доставлена в больницу поздно ночью, - уточнили врачи состояние Екатерины. - Были установлены диагнозы: сотрясение головного мозга под вопросом, ушиб грудного отдела позвоночника, ожог лица и правой кисти".

Пострадавшая обратилась в полицию по поводу этого инцидента, обвиняя соседку не только в нанесении травм, но и в том, что в стычке пострадал телефон, на который снимался конфликт.