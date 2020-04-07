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07.04.2020 12:56
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Козлят на "Городской ферме" ВДНХ назвали в честь собак-космонавтов

Текст: Ирина Огилько
Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Родившиеся в середине марта на ВДНХ козлята обрели имена. Их назвали Ветерок и Звездочка. Об этом "РГ" сообщила пресс-служба выставки.

Фото: REUTERS
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Имена выбрали по итогам конкурса в социальных сетях ВДНХ. Из сотни вариантов работники отобрали четыре для каждого малыша, а затем из них выбрали одно также с помощью голосования.

В результате козленка назвали Ветерок, а козочку - Звездочкой.

Напомним, что малыши появились на свет от козлика Ивана и двух козочек - Белки и Стрелки. Что интересно, среди не выбранных, но забавных имен была кличка Гречка, а также имена мультяшных персонажей - Коржик и Карамелька, название месяца марта, а также литературных героев - Герда и Кай, Винтик, Ромео и Джульетта, так же много имен было на космическую тему, например, Марс и Луна. К слову, и выбранные имена связаны с космосом, так звали собак, летавших космос в 1961 и 1966 году соответственно. Победитель получит сертификат на посещение "Городской фермы" на ВДНХ на двух человек.

Кстати, воочию увидеть малышей можно будет не ранее мая.

Общество Природа Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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