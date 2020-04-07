Козлят на "Городской ферме" ВДНХ назвали в честь собак-космонавтов

Родившиеся в середине марта на ВДНХ козлята обрели имена. Их назвали Ветерок и Звездочка. Об этом "РГ" сообщила пресс-служба выставки.

Имена выбрали по итогам конкурса в социальных сетях ВДНХ. Из сотни вариантов работники отобрали четыре для каждого малыша, а затем из них выбрали одно также с помощью голосования.

В результате козленка назвали Ветерок, а козочку - Звездочкой.

Напомним, что малыши появились на свет от козлика Ивана и двух козочек - Белки и Стрелки. Что интересно, среди не выбранных, но забавных имен была кличка Гречка, а также имена мультяшных персонажей - Коржик и Карамелька, название месяца марта, а также литературных героев - Герда и Кай, Винтик, Ромео и Джульетта, так же много имен было на космическую тему, например, Марс и Луна. К слову, и выбранные имена связаны с космосом, так звали собак, летавших космос в 1961 и 1966 году соответственно. Победитель получит сертификат на посещение "Городской фермы" на ВДНХ на двух человек.

Кстати, воочию увидеть малышей можно будет не ранее мая.