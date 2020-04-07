В Курской области девочек задержали за попытку убийства опекунов

В Курской области две девочки-подростка стали фигурантками уголовного дела после попытки убить семью опекунов.

Как сообщили в СУ СК РФ по региону, одна из девочек арестована, вторая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

По версии следствия, девочки жили в доме опекунов вместе с еще четырьмя детьми, самому старшему из которых - десять лет, младшему - шесть. Когда вся семья уснула. девочки открыли на кухне вентили газовой плиты, а сами вышли из дома и закрыли за собой входную дверь.

Свои преступные действия несовершеннолетние не довели до конца по независящим от них обстоятельствам: опекун вовремя почувствовал запах газа и выключил плиту, отметили в СК.

Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы.