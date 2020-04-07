Московские службы выполнили свыше двух тыс заявок по доставке дров и угля

Более двух тысяч заявок от пожилых жителей по доставке дров и угля на садовые участки выполнены столичными городскими службами, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Согласно поручению мэра, организована работа по обеспечению углем и дровами пожилых граждан, уехавших на дачи для соблюдения режима самоизоляции. За 12 дней выполнено более двух тысяч таких заявок", - заявил Бирюков.

"Сейчас ведется работа по выполнению оставшихся заявок, в доставке дров и угля задействовано свыше 150 единиц техники, в том числе погрузчики, автокраны, манипуляторы и вездеходы", - добавил заммэра.

Бирюков напомнил, что уголь и дрова доставляются пожилым москвичам, находящимся в режиме самоизоляции, по льготным ценам. Для оформления доставки необходимо позвонить по телефону горячей линии по социальным вопросам +7 (495) 870-45-09. По этому номеру москвичи также могут получить психологическую помощь.