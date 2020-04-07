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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Всегда на связи

Телемедицина и лечение на дому уже заменили столице один крупный стационар
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Федеральный выпуск № 75(8129)
Москвичи с подтвержденным коронавирусом, которые переносят болезнь в легкой форме, лечатся дома и консультируются с врачами в режиме онлайн. По последним данным, таких пациентов уже 1700. Им круглосуточно помогают специалисты Центра телемедицины, развернутого в самой большой в России школе, что на территории ЗИЛа.

Он занимает два этажа и смахивает на колл-центр крупного банка. Правда, трудятся здесь врачи. В основном терапевты - более 200. Выходят в две 12-часовые смены: дневную и ночную. Затем два дня отдыхают, и снова на связь. "Каждую смену начинаю с ознакомления со списком пациентов, которых нужно проконсультировать. Обычно от 20 до 30 человек. Моя задача - записать со слов больного температуру его тела, оценить симптомы и внешнее состояние, - рассказала "РГ" врач-терапевт Анна Гвоздева. - Большинство чувствуют себя удовлетворительно. Иногда жалуются на боль в горле, кашель и температуру до 38 градусов. Если она поднимается выше 38,5 да еще добавляется одышка, это повод для беспокойства". Бывает, что людям становится хуже, тогда врачи-консультанты вызывают скорую, и она уже отвозит в больницу.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Врачей в центре пока хватает, но если потребуется, на помощь готова подойти новая группа медиков. Пациентов же, по словам Гвоздевой, меньше день ото дня не становится. Все - разные. Есть и старше 65 лет, и среднего возраста, и даже меньше годика. Общаются с больными в основном по видеосвязи с помощью смартфона или компьютера. Многим организовать дистанционный сеанс помогают родственники.

По словам врачей, некоторые больные напуганы, переживают, как перенесут инфекцию. В таких случаях терапевтам приходится брать на себя еще и роль психологов, отмечает руководитель центра Андрей Тяжельников. "В среднем одна консультация длится 13-15 минут, но, если нужно, и больше", - говорит он. Консультируя пациентов, врачи могут пользоваться электронной картой пациента и другими сведениями из ЕМИАС. "Поэтому мы в состоянии оценить не только как протекает сама инфекция, но знаем и о сопутствующих патологиях, - продолжает Андрей Тяжельников. - При необходимости можем сделать специальные назначения, скорректировать терапию".

Эффект от телемедицины, отмечают врачи, уже ощутим. Ведь даже для сегодняшних пациентов потребовалось бы 1700 коек. По сути, целый крупный стационар!

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