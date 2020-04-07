В Хэйлунцзяне тестируют на COVID-19 в режиме "2+1"

Всех въезжающих в провинцию Хэйлунцзян из-за рубежа тестируют на новый коронавирус в режиме "2+1", то есть проводится два теста на нуклеиновую кислоту и один - на наличие антител в сыворотке крови.

Об этом сообщил заведующий Центром по контролю и профилактике заболеваний при Хэйлунцзянском комитете здравоохранения Лю Яньчэн. Он отметил, что на следующем этапе провинция готова еще больше увеличить интенсивность проверки людей, которые переносят коронавирус без симптомов.

В случае обнаружения болеющих коронавирусом бессимптомно они должны в соответствии с требованиями "четырех превентивных принципов" немедленно быть переведены на строгую изоляцию. Вместе с тем следует как можно скорее выявить источник заболевания, провести централизованное медицинское наблюдение и тестирование на нуклеиновую кислоту для всех людей, имевших тесные контакты с зараженными.