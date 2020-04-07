В Хэйлунцзяне тестируют на COVID-19 в режиме "2+1"

Новости

В Бурятии число зараженных COVID-19 выросло до 50 05:29
Посол РФ: Числа заявок от россиян в США недостаточно даже для одного рейса 05:27
Три жителя Сахалинской области вылечились от коронавируса 05:17
В Приморье начали дезинфицировать такси и автобусы 05:03
Власти Гонконга продлили запрет на въезд иностранцев 04:52
Трамп заявил о возможности второй волны денежных выплат американцам 04:39
Boeing остановит заводы в штате Южная Каролина из-за коронавируса 04:37
В Приморье ликвидировали пожар на территории нацпарка "Земля леопарда" 04:11
Горожане вернутся к каршерингу при первой возможности 04:00
Названа дата запуска российского аппарата "Луна-26" 03:35
Второй пациент с коронавирусом умер в Приморском крае 03:29
Волонтеры акции "65+" в ЕАО начали разносить продуктовые наборы 03:25
Власти Мексики пригрозили миллионными штрафами за обход запрета на торговлю 03:18
Британцы из-за коронавируса начали поджигать вышки сотовой связи 03:17
Израильтяне вылетели спецрейсом из Москвы на родину 03:00
Эксперты: Закрытие школ практически не помогает сдерживать коронавирус 02:30
Марат Сафин выиграл US Open 02:25
Врачи ВМС США помогут в работе медикам штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси 02:09
Власти США разрешили клинические испытания второй вакцины от COVID-19 02:05
В Польше предложили провести выборы президента по почте 00:26
В Нью-Йорке из-за переполненности моргов могут начать захоронения в парках 00:18
В Полтаве разбили мемориальную доску в память Петлюры 00:03
Фергюсон и Гэтжи подписали контракт на бой 18 апреля 06.04.2020
Бельгия начнет поэтапный выход из режима социальной изоляции 06.04.2020
Умер бывший тренер футбольных клубов "Реал" и "Барселона" 06.04.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям
Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
07.04.2020 04:42
Проект: В регионах

В Хэйлунцзяне тестируют на COVID-19 в режиме "2+1"

Всех въезжающих в провинцию Хэйлунцзян из-за рубежа тестируют на новый коронавирус в режиме "2+1", то есть проводится два теста на нуклеиновую кислоту и один - на наличие антител в сыворотке крови.

Об этом сообщил заведующий Центром по контролю и профилактике заболеваний при Хэйлунцзянском комитете здравоохранения Лю Яньчэн. Он отметил, что на следующем этапе провинция готова еще больше увеличить интенсивность проверки людей, которые переносят коронавирус без симптомов.

Из Китая в Якутию безвозмездно отправлены медицинские маски

В случае обнаружения болеющих коронавирусом бессимптомно они должны в соответствии с требованиями "четырех превентивных принципов" немедленно быть переведены на строгую изоляцию. Вместе с тем следует как можно скорее выявить источник заболевания, провести централизованное медицинское наблюдение и тестирование на нуклеиновую кислоту для всех людей, имевших тесные контакты с зараженными.

Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Провинция Хэйлунцзян

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Россия возобновляет спецрейсы для возвращения граждан из-за рубежа
Россия ограничила госзакупки импортных огурцов и помидоров
Установлены требования к условиям отсрочки арендных платежей для бизнеса
В Минтруде рассказали, кто и как сможет получить выплаты на детей до трех лет
Кабмин ограничил размер наценки на маски и перчатки 10 копейками