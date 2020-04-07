В Оренбурге депутаты на свои деньги купят продукты для нуждающихся

Городские власти Оренбурга окажут адресную помощь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию в период эпидемии коронавирусной инфекции. Депутаты за свой счет купят продуктовые наборы для нуждающихся. Кроме того, им готовы предоставить работу в муниципальных предприятиях, занятых благоустройством.

Как сообщила пресс-служба мэрии Оренбурга, городской совет поддержал инициативу, предложенную главой областного центра Владимиром Ильиных. Профильным службам поручено сформировать списки семей на получение помощи - эту работу уже начали социальные педагоги во всех школах города. Наборы с продуктами первой необходимости будут приобретаться за счет личных средств депутатов.

Негативные экономические последствия от пандемии затронут многих горожан. Оказать помощь нуждающимся глава города призвал и представителей крупного бизнеса, владельцев торговых сетей, руководителей компаний.

По словам председателя горсовета Ольги Березневой, в приемные депутатов уже поступили заявки.

- Мы проводим анализ ситуации в каждом округе, выявляем наиболее нуждающиеся семьи. К работе готовы подключиться и волонтеры, - рассказала Березнева.

В ближайшее время городские власти обсудят с подрядчиками, выполняющими ремонт дорог, возможность создания дополнительных рабочих мест для тех, кто остался без заработка.

- Плюс на весенне-летний период мы будем готовы предоставить вакансии на муниципальных предприятиях, занимающихся благоустройством, - резюмировал Владимир Ильиных.