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07.04.2020 13:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Прикамье предупредили о мошенниках, использующих тему коронавируса

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

Банк России предупредил жителей Прикамья о новой схеме мошенничества, которая используется для хищения денег с банковских счетов.

Фото: iStock
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Как пояснили корреспонденту РГ в Отделение Пермь Уральского ГУ Банка России, мошенники обзванивают граждан, обещая отсрочки по выплате кредитов, а также различные компенсации и пособия. Цель злоумышленников - получить от граждан данные своей банковской карты, пароль из СМС либо самостоятельно осуществить платеж на некий счет.

Помимо этого, мошенники рассылают письма со ссылками на фишинговые сайты от лица Министерства здравоохранения РФ, Роспотребнадзора, Банка России, Всемирной организации здравоохранения и других организаций. В некоторых случаях злоумышленники искусно подделывают сайты известных организаций, чтобы заполучить информацию, позволяющую получить доступ к банковским счетам граждан.

Банк России рекомендует не сообщать посторонним людям и не вводить на неизвестных сайтах данные своей банковской карты, пароли из СМС-сообщений, под каким бы предлогом эти данные ни пытались узнать.

Происшествия Преступления Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край ПФО Пермский край Пермь

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