Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
07.04.2020,  
12:50
Текст:  Яков Васильев

В России модернизировали одну из самых мощных пушек в мире

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В России модернизировали одно из самых мощных в мире самоходных артиллерийских орудий 2С7М "Малка". Об этом со ссылкой на пресс-службу "Уралвагонзавода" сообщает РИА Новости.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Разведчик-снайпер рассказал о службе в горячих точках

На САУ обновили коробки передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения. Кроме того, орудие получило новые приборы наблюдения, аппаратуру внутренней связи и радиостанцию. При модернизации импортные комплектующие "Малки" заменили российскими.

- Модернизация улучшила ходовые характеристики, маневренность и подвижность, командную управляемость и все основные характеристики орудия, - говорится в сообщении.

После модернизации САУ "Малка" прошла полный цикл испытаний, во время которых специалисты проверяли характеристики подвижности и надежности ходовой части орудия, работу силовой установки, трансмиссии, механизмов заряжания, а также прочность пушки и системы управления огнем.

Первый серийный образец новой пушки уже готов к отправке в войска, а коллектив "Уралтрансмаша" готов к серийной модернизации САУ 2С7М "Малка".

САУ "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", разработанного в восьмидесятых годах прошлого века и до сих пор считающегося одним из самых мощных в мире. На "Пион" устанавливали 203-миллиметровую пушку, принятую на вооружение в 1975 году и обновленную в 1983.

Модернизированная самоходная артиллерийская установка предназначена для поражения целей и объектов противника, расположенных в глубине обороны за линией фронта. Одним из главных преимуществ "Малки" является возможность использования при стрельбе бетонобойных и химических снарядов, а также специальных боеприпасов с ядерным зарядом.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
артиллерия
Фото: Александр Емельяненков.
Ядерная кузница: ВНИИ технической физики имени Забабахина отметил юбилей 06.04.2020
Арктические мотострелки провели масштабные учения с боевой стрельбой 30.03.2020
Секрет успеха: как появилась самая массовая в мире РСЗО "Град" 28.03.2020
модернизация
Фото: Carlos E. Perez S.L/Wikimedia.org
Столкновение корабля ВМС Венесуэлы с круизным лайнером сняли на видео 06.04.2020
Т-55 и Т-72 возглавили пятерку самых модернизируемых танков мира 05.04.2020
Подлодки Тихоокеанского флота переделают под новые ракеты 01.04.2020
САУ
Боевые возможности гаубицы "Мста-С" калибра НАТО показали на видео 25.03.2020
Коронавирус может сорвать поставку новых САУ K9 Thunder Эстонии 17.03.2020