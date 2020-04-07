Жителя Башкирии оштрафовали за ложную информацию о коронавирусе

Тридцать тысяч рублей заплатит 30-летний житель Чекмагушевского района, который распространил недостоверную информацию о коронавирусе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Молодой человек увидел на одном из уфимских сайтов статью о коронавирусе и написал комментарий о распространении опасного заболевания, ссылаясь на свою некую знакомую, которая работает в одной из медорганизаций. Только вот в действительности никакой знакомой не было, и мужчина не обладал достоверной информацией. В итоге он стал фигурантом административного дела о злоупотреблении свободой массовой информации.

Суд назначил мужчине штраф. Также молодой человек принес официальные извинения за свой поступок.