В СКФО появился первый центр с правом подтверждать COVID-19

Лаборатория на базе противочумного института в Ставрополе получила статус референт-центра для подтверждения коронавирусной инфекции. Пока это единственное учреждение с подобными возможностями на Северном Кавказе, добавили в региональном Роспотребнадзоре. Анализы на исследование сюда смогут отправлять также из соседних республик.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава Ставрополья, теперь получение результатов ускорится.

- Биоматериалы нет необходимости перенаправлять в федеральные лаборатории - анализы будут проведены в Ставрополе, а результаты в кратчайшие сроки будут предоставлены в Роспотребнадзор, - отметили в министерстве здравоохранения региона.

Отметим, что всего в СКФО на 7 апреля выявили 115 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 48 из этих случаев зафиксировали в последние сутки. В частности, 19 новых случаев появились в Ставропольском крае, причем заболевшие распространены по районам: коронавирусную инфекцию обнаружили у жителей Предгорного, Андроповского, Изобильненского районов, Кисловодска, Пятигорска, Железноводска, Ставрополя и Невинномысска.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.