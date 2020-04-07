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07.04.2020,  
12:31
Текст:  Светлана Цыганкова

Арктический поход кораблей СФ занесли в Книгу рекордов ВС России

Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

Арктический поход отряда кораблей Кольской флотилии Северного флота во главе с большим противолодочным кораблем "Вице-адмирал Кулаков" занесли в Книгу рекордов Вооруженных сил России. Военные моряки установили несколько достижений, сообщила пресс-служба Северного флота.

Фото: Пресс-служба Северного флота
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Это был восьмой поход пяти кораблей по морям Северного Ледовитого океана. В путь моряки отправились 5 августа прошлого года, а вернулись 29 сентября. Боевые корабли впервые в истории самостоятельно форсировали пролив Ли-Смита и пролив под названием Британский канал. Эти проливы разделяют острова архипелага Земля Франца-Иосифа.

Впервые отряд кораблей прошел проливом Архангельского между островами Земля Александры и Земля Георга. Протяженность маршрута по узкостям составила около ста миль.

В арктическом походе корабли проводили учения и другие мероприятия боевой подготовки. На отдельных этапах состоялись тренировки боевых расчетов минно-торпедной боевой части корабля, которые принуждали подводную лодку условного противника к всплытию. Кроме того, североморцы обороняли корабль от атаки субмарины "противника" с выполнением элементов противолодочного маневрирования, а морпехи отрабатывали высадку на необорудованное побережье.

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