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07.04.2020,  
14:13
Текст:  Светлана Цыганкова

Головная лодка проекта "Лада" отправилась на модернизацию в Кронштадт

Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

Головная дизель-электрическая подводная лодка проекта 677 "Санкт-Петербург" отправилась в Кронштадт на техническое обслуживание и модернизацию. Субмарина приписана к Северному флоту.

Фото: Пресс-служба Северного флота
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Как добавили в пресс-службе СФ, подводная лодка совершает межфлотский переход из Баренцева в Балтийское море. При выходе из базы ее сопровождал спасательный буксир "Памир", сейчас поисково-спасательное обеспечение осуществляет буксир "Николай Чикер".

Как добавил капитан 1 ранга Вадим Серга, в настоящее время субмарина идет в северной части Норвежского моря. Весь путь до Кронштадта "Санкт-Петербург" пройдет в надводном положении.

В Северной столице продолжают строить дизель-электрические подводные лодки проекта 677 "Лада". Их планируют передать Военно-морскому флоту России 25 ноября 2021 года. Субмарины находятся на разных этапах постройки. Речь идет о подлодках "Кронштадт" и "Великие Луки".

"Санкт-Петербург" - головная дизель-электрическая подводная лодка проекта 677 "Лада". Заложена на "Адмиралтейских верфях" 26 декабря 1997 года, спущена на воду 28 октября 2004 года. Предназначена для уничтожения субмарин, надводных кораблей. Подводная скорость - 21 узел, глубина погружения - 250 метров. Автономность плавания - 45 суток, экипаж - 35 человек. Несет торпедно-минное и ракетное вооружение, ПЗРК "Игла-1М", "Стрела-3".

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