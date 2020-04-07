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07.04.2020 18:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге пациент сбежал из закрытой на карантин больницы

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге из больницы Святого Георгия сбежал пациент. Медучреждение закрыто на карантин из-за того, что у пациентов была выявлена коронавирусная инфекция, сообщает комитет по здравоохранению Петербурга.

Мужчина лежал в больнице несколько дней и доставлял врачам немало беспокойств. Он нарушал режим и несколько раз пытался сбежать.

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Проблема в том, что ранее этот мужчина контактировал с больным, у которого был подтвержден COVID-19. Первый анализ показал, что коронавируса у беглеца нет. Но таких анализов делается несколько.

Кроме того, сама больница с 27 марта закрыта на карантин. Выписка не осуществляется, врачи продолжают находиться на своих рабочих местах. Все делается для того, чтобы в случае, если кто-то является бессимптомным носителем, инфекция не вышла за пределы больницы.

Информацию о беглеце комитет по здравоохранению передал полиции. Сбежавшего пациента ищут по всему городу.

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