В Петербурге пациент сбежал из закрытой на карантин больницы

В Петербурге из больницы Святого Георгия сбежал пациент. Медучреждение закрыто на карантин из-за того, что у пациентов была выявлена коронавирусная инфекция, сообщает комитет по здравоохранению Петербурга.

Мужчина лежал в больнице несколько дней и доставлял врачам немало беспокойств. Он нарушал режим и несколько раз пытался сбежать.

Проблема в том, что ранее этот мужчина контактировал с больным, у которого был подтвержден COVID-19. Первый анализ показал, что коронавируса у беглеца нет. Но таких анализов делается несколько.

Кроме того, сама больница с 27 марта закрыта на карантин. Выписка не осуществляется, врачи продолжают находиться на своих рабочих местах. Все делается для того, чтобы в случае, если кто-то является бессимптомным носителем, инфекция не вышла за пределы больницы.

Информацию о беглеце комитет по здравоохранению передал полиции. Сбежавшего пациента ищут по всему городу.