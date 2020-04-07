Под Волгоградом из-за двух школьников сгорело пять жилых домов

Волгоградские полицейские установили причину, по которой в поселке Верхнезареченском Тракторозаводского района сгорели пять жилых домов. Как оказалось, ЧП произошло по вине двух 12-летних подростков.

Как сообщили "РГ" в региональном управлении МВД, сперва в дежурную часть поступило сообщение о возгорании камыша. Из-за сильного ветра пламя перекинулось и на строения. Чтобы потушить пожар на площади 20 га, пришлось задействовать 20 единиц спецтехники.

- Во время проверки полицейские установили, что первоначальной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, и к его возникновению причастны двое 12-летних школьников, - рассказали в ведомстве.

Опрошенные в присутствии родителей мальчики рассказали, что днем они гуляли в балке реки Мокрая Мечетка и с помощью спичек развели костер, чтобы согреться. Но когда пламя перекинулось на камыши, самостоятельно его затушить не удалось. При этом ветер быстро распространил огонь. Испугавшись, они убежали, не сообщив о случившемся никому из взрослых.

Теперь инспекторы ПДН разбираются, почему во время режима самоизоляции несовершеннолетние находились вне дома. В отношении допустивших это родителей собраны материалы, проводится проверка.