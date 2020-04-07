Родившегося в "Сафари-парке" Краснодара лемура назвали Covid

В самом популярном в столице Кубани "Сафари-парке" произошло довольное редкое событие - здесь появился на свет детеныш кошачьего лемура, которому сотрудники дали имя Covid.

"У нас позавчера родился маленький лемур. К сожалению, мама отказалась от него, но мы его сами выкормили. Мы его назвали, Covid, в честь времени, в которое он родился", - говорится в сообщении, которое опубликовано сегодня в аккаунте "Сафари-парка" в Instagram.

Тут помещено и видео симпатичного малыша с вот таким необычным именем, связанным с бушующей во всем мире пандемией коронавируса. На кадрах видно, что крохотный лемур ( он относится к подотряду мокроносых обезьян отряда приматов) чувствует себя великолепно: малыш с удовольствием пьет молоко из соски и ложечки, а также даже пытается укусить игрушечного медвежонка.

Кстати



"Сафари-парк" в Краснодаре - первый частный зоопарк в России. Он расположен на территории самого большого в миллионном мегаполисе парка культуры и отдыха "Солнечный остров". Здесь живут более 500 животных и птиц, причем некоторые их них занесены в Красную книгу исчезающих животных.