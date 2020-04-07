Новости

Над Землей взошло "розовое" суперлуние 22:05
Родившегося в "Сафари-парке" Краснодара лемура назвали Covid 21:55
Бизнес подсчитал убытки от коронавируса 21:53
В Петербурге врачам запретили работать по совместительству 21:42
Выпускные вечера в школах могут состояться 21:28
Пулково принял борт с 187 эвакуированными из Таиланда россиянами 21:26
Экс-президент Эквадора приговорен к 8 годам тюрьмы за взяточничество 21:03
В Ивановской области загорелась швейная фабрика 20:33
Росавиация потребовала от аэропортов не сокращать режим работы 20:22
У выпускников русских школ за рубежом появится свой образовательный портал 20:14
Минобороны РФ разрабатывает лекарство против коронавируса 20:10
В Калмыкии выписали первых пациентов, излечившихся от коронавируса 19:46
США опубликовали статистику детской смертности от коронавируса 19:45
Физик Мишик Казарян умер от коронавируса 19:45
Появились кадры нового сериала от автора "Американской истории ужасов" 19:10
В Турции из-за самоизоляции в четыре раза увеличилось число разводов 19:09
Сальма Хайек рассказала о своей долгожданной роли супергероя 19:08
У главврача больницы им. Давыдовского в Москве подтвердился коронавирус 18:57
Центр "Вектор" готов перейти к первой фазе исследований вакцины от коронавируса в мае 18:53
Кто из южноуральцев получит пособие в 15 тысяч рублей 18:50
Путин: Мы пройдем этот непростой этап с минимальными потерями 18:49
"Русская Медиагруппа" отменила для региональных партнеров оплату франшизы 18:43
Центр "Вектор" 13 апреля поставит в регионы тесты на иммунитет к коронавирусу 18:40
У мультфильма Pixar "Вперед" появится приквел 18:40
Менеджеров "Крымэнерго" задержали по подозрению в мошенничестве 18:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
07.04.2020 21:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Родившегося в "Сафари-парке" Краснодара лемура назвали Covid

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

В самом популярном в столице Кубани "Сафари-парке"  произошло довольное редкое событие - здесь появился на свет детеныш кошачьего лемура, которому сотрудники дали имя Covid.

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Козлят на "Городской ферме" ВДНХ назвали в честь собак-космонавтов

"У нас позавчера родился маленький лемур. К сожалению, мама отказалась от него, но мы его сами выкормили. Мы его назвали, Covid, в честь времени, в которое он родился", - говорится в сообщении, которое опубликовано сегодня в аккаунте "Сафари-парка"  в Instagram.

Тут помещено и видео симпатичного малыша с вот таким необычным именем, связанным с бушующей во всем мире пандемией коронавируса. На кадрах видно, что крохотный лемур ( он относится к подотряду мокроносых обезьян отряда приматов) чувствует себя великолепно: малыш с удовольствием пьет молоко из соски и ложечки, а также даже пытается укусить игрушечного медвежонка.

Кстати

"Сафари-парк" в Краснодаре - первый частный зоопарк в России. Он расположен на территории самого большого в миллионном мегаполисе парка культуры и отдыха "Солнечный остров". Здесь живут более 500 животных и птиц, причем некоторые их них занесены в Красную книгу исчезающих животных.

Общество Природа Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путину рассказали, когда будут известны результаты самоизоляции
Китай разблокировал выезд из ставшего очагом COVID-19 Уханя
Трамп обвинил ВОЗ в неверных рекомендациях по борьбе с коронавирусом
У главврача больницы им. Давыдовского в Москве подтвердился коронавирус
Генпрокуратура будет следить за самоизоляцией вернувшихся из-за границы
Как справиться со стрессом благих намерений
Опубликован проект нового расписания ЕГЭ