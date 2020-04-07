В Черном море начался поиск погибших в 1943 году советских эсминцев

Поисковые работы предполагается выполнять на глубине 1800 метров и на удалении 160 километров от порта Новороссийск.
Как сообщает пресс-служба Росморречфлота, к поисковым работам будут привлечены водолазы и управляемый подводный аппарат ТНПА. На погибших кораблях планируется установить памятные таблички и провести 3D-моделирование эсминцев.
Напомним, что лидер "Харьков", эсминцы "Беспощадный" и "Способный" пятого октября 1943 года вышли из порта Туапсе, чтобы воспрепятствовать эвакуации немецких войск с Таманского полуострова в Крым.
На другой день после обстрела Ялты и Феодосии советские корабли двинулись к месту базирования, но были обнаружены фашисткой авиацией.
Семь часов эсминцы отбивали массированные налеты пикирующих бомбардировщиков Ju 87, было сбито 14 самолетов и 8 повреждено, но немецким пилотам удалось добиться прямых попаданий.
Лидер "Харьков", эсминцы "Беспощадный" и "Способный" погибли не спустив флага. Погибло более 780 моряков Черноморского флота, спастись удалось 123 краснофлотцам, которых подобрали подоспевшие к месту боя сторожевые и торпедные катера.