В Черном море начался поиск погибших в 1943 году советских эсминцев

Многофункциональное судно "Балтийский исследователь" вышло в море на поиск трех боевых кораблей Черноморского флота, погибших в 1943 году. Акция приурочена к 75-летию Победы.

Лидер эскадренных миноносцев "Ленинград" (проект "Лидеры эсминцев проекта 1", как и "Харьков") Фото: Naval History & Heritage Command / wikipedia.org

Поисковые работы предполагается выполнять на глубине 1800 метров и на удалении 160 километров от порта Новороссийск.

Как сообщает пресс-служба Росморречфлота, к поисковым работам будут привлечены водолазы и управляемый подводный аппарат ТНПА. На погибших кораблях планируется установить памятные таблички и провести 3D-моделирование эсминцев.

Напомним, что лидер "Харьков", эсминцы "Беспощадный" и "Способный" пятого октября 1943 года вышли из порта Туапсе, чтобы воспрепятствовать эвакуации немецких войск с Таманского полуострова в Крым.

На другой день после обстрела Ялты и Феодосии советские корабли двинулись к месту базирования, но были обнаружены фашисткой авиацией.

Семь часов эсминцы отбивали массированные налеты пикирующих бомбардировщиков Ju 87, было сбито 14 самолетов и 8 повреждено, но немецким пилотам удалось добиться прямых попаданий.

Лидер "Харьков", эсминцы "Беспощадный" и "Способный" погибли не спустив флага. Погибло более 780 моряков Черноморского флота, спастись удалось 123 краснофлотцам, которых подобрали подоспевшие к месту боя сторожевые и торпедные катера.