В Калмыкии выписали первых пациентов, излечившихся от коронавируса

В Калмыкии выписали из инфекционной больницы первых пациентов, которые проходили лечение от коронавируса.

Как сообщили в республиканском минздраве, всем выписанным поставлен диагноз "Здоров".

При этом уточняется, что двое из выписанных находились на лечение с установленным диагнозом "Новая коронавирусная инфекция", а трое - с диагнозом "Подозрение на новую коронавирусную инфекцию".

Заместитель главврача республиканского центра специализированных видов медпомощи Лариса Имкенова, рассказала о хорошем самочувствии пациентов. Более того, сообщается также, что их организм выработал иммунитет к инфекции.