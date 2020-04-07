Видео: в Крыму прошли стрельбы комплексов ПВО по рою беспилотников

В Крыму на полигоне Опук прошли стрельбы войск противовоздушной обороны Черноморского флота. В учениях приняли участие подразделения армейского корпуса.

"В стрельбах участвовали расчеты зенитных ракетных комплексов "Оса", "Стрела-10" и переносных зенитных ракетных комплексов "Игла", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Под охрану и оборону они взяли командные пункты и узлы связи, а также иные полевые объекты.

С помощью зениток ЗУ-23, установленных в грузовиках, военнослужащие также учились противодействовать налетам ударных беспилотников. В том числе бороться с групповым ударом роя дронов и других средств воздушного нападения.