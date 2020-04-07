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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Урале наградят школьницу, вытащившую двух мальчиков из полыньи

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
В Челябинской области 15-летняя жительница деревни Коротаново будет представлена к медали "За спасение погибающих на водах". Школьница, рискуя собственной жизнью, спасла двух провалившихся под лед мальчиков, сообщили в ГУ МЧС по региону.

- Инцидент произошел еще 11 марта, однако в ГУ МЧС региона о героизме юной школьницы на днях сообщил директор Коротановской школы Магафур Юмашев, - сообщил в пресс-службе чрезвычайного ведомства. - Он попросил отметить самоотверженные действия Виолетты Нуранбековой, вытащившей из полыньи двух учеников его школы.

Фото: Пресс-служба МЧС России по Свердловской области
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Вечером 11 марта учащиеся третьего и пятого классов Коротановской школы решили перейти траншею, выкопанную для чистки местного пруда. В искусственном водоеме стоял лед, но в некоторых местах уже имелись проталины. Глиняные края траншеи, по которым пошли мальчишки, не выдержали. Школьники скатились вниз и оказались в ледяной воде.

Криков о помощи никто не услышал. Из-за высоких бортов траншеи они звучали приглушенно. А рядом никого не оказалось.

К счастью, в это время из школы возвращались Виолетта и Эмилия Нуранбековы, они подбежали к траншее и, увидев в полынье детей, не растерялись. Виолетта скомандовала сестре бежать за взрослыми и найти какие-нибудь сухие вещи, а сама решительно полезла в траншею.

К тому времени один из мальчишек уже уходил с головой под воду, а второй безрезультатно хватался за кромку льда, которая предательски ломалась.

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Виолетта подтянула к себе тонущего и помогла ему вылезти на лед, а затем помогла выбраться и его приятелю. А тут как раз подоспела и сестра, которая помогла переодеть мальчишек в теплые куртки.

- Я даже не думала о том, что сама могу провалиться, даже не сразу осознала, что мы на льду, - призналась подоспевшим взрослым Виолетта. - Я видела только тонущих и боялась, что к ним не успею.

В ГУ МЧС считают, что девочка проявила немыслимую для ребенка храбрость, действовала быстро и решительно. И, как это часто бывает, оказалось очень скромной - долгое время о ее героизме знали только односельчане.

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