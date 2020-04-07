Видео: На Ямале лосенок прибился к стаду оленей

В тридцати километрах от села Катровож, что находится на реке Обь в Ямало-Ненецком автономном округе, в стадо оленей пришел лосенок.

В службе по охране биоресурсов узнали, что животное находится в истощенном состоянии, поэтому к нему отправили ветеринара. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает "Вести-Ямал". Специалист заключил: молодой лось может самостоятельно передвигаться и есть. На кадрах видно, что парнокопытное неуверенно держится на ногах: сделав несколько шагов, он садится на круп.

В службе телеканалу сказали, что лоси редко прибиваются к оленям, но такое иногда случается. Никакой опасности животным и оленеводам такое поведение не представляет.

Уточняется, что скоро это стадо должно мигрировать, за лосем будут продолжать следить. Из среды обитания его изымать не будут.