Возвращающимся из-за рубежа южноуральцам запретят "самоизолироваться" дома

Всем возвращающимся из-за рубежа южноуральцам придется дать согласие на обсервацию, сообщил губернатор Алексей Текслер во вторник на брифинге в правительстве региона.

- Это необходимая мера предосторожности, - пояснил Алексей Текслер. - Каждому вернувшемуся из-за рубежа южноуральцу придется дать согласие на обсервацию. Данных о большом наплыве возвращающихся из-за рубежа у нас пока нет. Челябинский аэропорт для международных авиалиний закрыт. Однако мы получаем данные обо всех челябинцах из аэропортов соседних городов. К примеру, известно, что Екатеринбург ожидает рейса из Гоа, на котором прилетят шесть челябинцев. Будем с ними работать.

Как уже сообщала "РГ", режим полной изоляции введен в регионе 31 марта и, по словам губернатора, может быть снять только через две недели после выявления последнего случая заражения COVID-19. Однако до сих пор на карантин в обсервационные центры направлялись только иностранные граждане. Южноуральцам предлагалось пройти его, самоизолировавшись дома.

За сутки в Челябинской области подтвержден еще один диагноз коронавируса и выявлено два новых условно положительных результата теста. Таким образом, число находящихся под наблюдением врачей пациентов достигло 34. Между тем, четверо уже переболели и еще двое готовятся к выписке. За сутки в регионе было проведено 1 349 исследований на COVID-19.