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7 апреля 2020 г.

Распоряжение правительства Республики Алтай от 6 апреля 2020 года № 197-р "Об утверждении списка отдельных сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, для оказания адресной поддержки"

Дата подписания 6 апреля 2020 г.
Опубликован 7 апреля 2020 г.

В целях оказания адресной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Республике Алтай и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, наиболее пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции:

1. Утвердить прилагаемый список отдельных сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, для оказания адресной поддержки.

2. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на Первого заместителя Председателя Правительства Республики Алтай В.Б. Махалова.

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай О.Л.Хорохордин



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Список отдельных сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, для оказания адресной поддержки
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