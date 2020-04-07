Читатели "Родины" первыми видят новые удивительные экспонаты в коллекции Эрмитажа

Государственный Эрмитаж приобрел экстраординарную коллекцию произведений западноевропейского изобразительного и декоративно-прикладного искусства XI-XVII веков, насчитывающую более 50 предметов. Ранее она принадлежала Ларисе и Олегу Шушковым - увлеченным собирателям из Санкт-Петербурга.

Эрмитаж и журнал "Родина" продолжают совместный проект, в рамках которого мы знакомим читателей с малоизвестными раритетами из запасников главного российского музея





Дар сердца

Чета Шушковых с середины 2000-х годов приобретала понравившиеся памятники на международных аукционах и антикварных ярмарках, в художественных галереях и у частных владельцев в Италии. Мир старины открывали им торговцы антиквариатом и опытные реставраторы, музейщики и филантропы. И даже прогулки по старинным улочкам маленьких городов порой оборачивалась открытиями и невероятными приобретениями. Со временем Лариса и Олег поняли: удивительные раритеты должны жить в достойной их среде. Так квартира Шушковых в обычном петербургском доме со временем превратилась в итальянский палаццо с дубовыми стенными панелями и дверями, кессонированными потолками и лестницей из кованого железа, фресковой росписью и шпалерами.

Так выглядела квартира Шушковых до того, как реликвии переехали в Эрмитаж.

Намерение продать коллекцию, которая с такой любовью и неистощимым азартом собиралась на протяжении многих лет, было вынужденным. Оно было связано с необходимостью поддержать бизнес-проекты, запущенные Шишковыми до начала введения санкций и ограничений в банковской сфере. Но Ларисе и Олегу было глубоко небезразлично, в чьих руках окажутся реликвии, среди которых проходила жизнь их большой семьи. На семейном совете приняли решение: большую часть коллекции предложить Эрмитажу, оставив себе лишь несколько дорогих для сердца предметов.

Вид на Петербург из квартиры-палаццо Шушковых.

ЛАРИСЕ И ОЛЕГУ БЫЛО НЕБЕЗРАЗЛИЧНО, В ЧЬИХ РУКАХ ОКАЖУТСЯ РЕЛИКВИИ, СРЕДИ КОТОРЫХ ПРОХОДИЛА ЖИЗНЬ ИХ БОЛЬШОЙ СЕМЬИ

Символично: в юности настольными книгами Ларисы были два эрмитажных каталога, посвященных западноевропейским шпалерам и итальянским свадебным сундукам - кассоне, под авторством замечательных сотрудников Эрмитажа Н.Ю. Бирюковой и Л.И. Фаенсон. Спустя много лет собранные четой Шушковых произведения оказались в музее, который вдохновил их на создание собственной коллекции.

Давайте познакомимся с ее жемчужинами, которые отныне являются достоянием Эрмитажа. И прежде всего - с главной из них.

Неизвестный мастер XVI в. Алтарь со сценами из жизни Христа. Северная Италия, первая половина XVI в. 210 х 190 см.

Алтарь

Монументальный, резной, раскрашенный, он имеет высоту 2,16 м и ширину 1,9 м.

Создан в Северной Италии в первой половине XVI века неизвестным мастером, в творчестве которого удивительным образом соединились позднеготические традиции и ренессансные тенденции.

Неизвестный мастер XVI в. Алтарь со сценами из жизни Христа. Северная Италия, первая половина XVI в. 210 х 190 см.

Иконографическая программа алтаря состоит из 16 клейм со сценами из жизни Христа: "Обрезание", "Отрок Христос во храме", "Распятие", "Положение во гроб" (первый ряд); "Бегство в Египет", "Несение Христа", "Снятие Христа", "Встреча Анны с Иоакимом" (второй ряд); "Благовещение", "Поклонение пастухов", "Явление Христа Марии Магдалине", "Вознесение Богоматери" (третий ряд); "Встреча Марии с Елизаветой", "Поклонение волхвов", "Сошествие Св. Духа", "Благовестие Иакову" (четвертый ряд). С двух сторон алтарь фланкируют вертикальные ряды клейм с изображением фигур пророков. Алтарь отличает изысканная декоративность, где полихромная роспись с использованием насыщенного темно-синего цвета и обилие позолоты имеет глубокое символическое значение.

Кроме того, на одной из створок алтаря была обнаружена бумажная наклейка, которая свидетельствует: в 1902 году алтарь входил в собрание Джона Пирпонта Моргана (1837-1913) - знаменитого финансиста и одного из самых известных коллекционеров Америки в начале XX века.

Поистине уникальный памятник, сохранившийся до наших дней!

Мастерская Лоренцо Гиберти. Мадонна с младенцем. Италия, Флоренция, вторая четверть XV в. Высота: 80 см.

Мадонна с младенцем

Шесть рельефов, созданных в XV веке в Тоскане и ее столице Флоренции - тоже поистине бесценные реликвии. Поясные изображения мадонн, сделанные из стукко или дерева, были весьма популярны среди небогатой части населения Италии. А небольшой размер рельефов (от 45 до 80 см) давал возможность разместить их в домашних капеллах.

Интересно, что у одного из рельефов был мраморный прототип, исполненный знаменитым творцом раннего Возрождения Лоренцо Гиберти (рис. 4). Мадонна с младенцем, приписываемая мастерской великого флорентийского скульптора, представляет собой горельеф без фона, на подставке, украшенной изображением лежащей Евы. Мастер создал удивительно нежный образ мадонны, ее лик великолепен, он наполнен возвышенной и чистой красотой. Плавные линии изгибов складок одежды мадонны соответствуют общей мягкой манере скульптора и заставляют нас вспомнить о драпировках античных статуй.

Бюст-реликварий неизвестной святой. Северная Италия или Хорватия, XIV в. Высота: 37 см.

Бюст-реликварий

К самым ранним произведениям средневекового искусства относится и бюст-реликварий (XIV в.) неизвестной святой (рис. 5).

Ковчеги для хранения реликвий получили широкое распространение в Европе в романскую эпоху, особенно после крестовых походов на Святую землю и захвата Константинополя в 1204 году. Вера в магическую силу реликвий была важной особенностью мировоззрения средневекового человека, и поэтому украшению ковчегов уделялось особое внимание. Они имели разнообразную форму и изготавливались, как правило, из золота и серебра, инкрустировались драгоценными и полудрагоценными камнями.

Реликварий, приобретенный Государственным Эрмитажем, сделан из серебра и представляет уже встречающуюся в XIV веке форму бюста, в данном случае - неизвестной святой. На груди имеется круглое отверстие, предназначенное для мощей и закрывавшееся пластиной горного хрусталя, впоследствии утраченной. Особую привлекательность образу святой придает оплечье, декорированное растительными завитками и трилистниками. По художественно-стилистическим особенностям реликварий может быть отнесен к изделиям провинциальных мастерских Северной Италии или Хорватии XIV века.

Для коллекции Эрмитажа он имеет особое значение, так как после распродаж 1930-х годов в музейном собрании не осталось ни одного подобного произведения.

Шпалера "Поклонение волхвов и пастухов". Франко-фламандское производство, г. Турне, 1500-1520-е гг. 275 х 165 см.

"Поклонение волхвов и пастухов"

Шпалера XVI века (рис. 6) была соткана в Южных Нидерландах, в городе Турне в 1500-1520-х годах. Многофигурная композиция изображает процессию волхвов и пастухов, направляющихся в Вифлеем к Деве Марии и младенцу Иисусу Христу. Правая часть шпалеры не сохранилась, но одежды и атрибуты персонажей позволяют безошибочно определить сюжет. Фигуры отличаются значительным масштабом и заполняют всю поверхность настенного безворсового ковра. Выразительные лица обладают индивидуальными чертами, их жесты передают эмоции людей. Заслуживают внимания мужские костюмы с большим разнообразием фасонов и аксессуаров, бытовавших на рубеже XV-XVI веков.

Шпалера была сделана опытным ткачом, который в соответствии с позднеготической традицией включил в композицию изображения деревьев с плодами и пасущихся овец. Не потерявшая яркости красок шпалера заполнит существующую лакуну в музейном собрании Эрмитажа, где не представлено ни одного произведения Турне конца XV - начала XVI веков.

Кабинет (бамбоччо). Италия, XVI-XVII вв. Высота: 177 см.

Кабинет (бамбоччо)

Это первоклассное и чрезвычайно редкое произведение мебельного искусства тоже пополнило коллекцию Эрмитажа. Двухъярусный кабинет (бамбоччо) был изготовлен в Италии в XVI-XVII веках (рис. 7). Свое название bambocco (в переводе с итальянского - "карапуз") он получил благодаря пухленьким детским фигуркам, которые обильно украшали карнизы, углы и ниши кабинета. Но помимо них в богатом скульптурном декоре можно увидеть и четыре горельефных изображения Геракла с палицей и гербовый щиток на одном из выдвижных ящиков.

Великолепная резьба и полная комплектность (внутренние секретные ящички, нижние двустворчатые шкафчики, откидная доска и выдвижные тяги) позволяет причислить кабинет к наиболее ценным памятникам, поступившим в музейное собрание.

Кассоне

Лариса и Олег Шушковы передали Эрмитажу и удивительные сундуки - кассоне, изготовленные в Италии в XIV-XVI веках. Кассоне предназначались для богатого приданого невесты и украшались роскошной резьбой, росписью и позолотой, превращая утилитарный предмет в настоящее произведение искусства. Сундук с гротескным орнаментом, картушем и гербовым щитком демонстрирует роскошную резьбу, которая отлично сохранилась до наших дней (рис. 8).

Сундук, украшенный гротескной резьбой. Италия, XVI в. Длина: 134 см, высота: 57 см, глубина: 45 см.

Два других сундука выполнены в технике "пастильи", получившей большое распространение в Италии в эпоху Возрождения. Характерной особенностью этого способа декорирования поверхности древесины было использование стюкка (искусственный мрамор), дополненного росписью и золочением. Один кассоне украшен рельефным изображением галантной сцены у фонтана и полностью покрыт позолотой (рис. 9), второй включает сюжетную роспись со сценой из городской жизни.

Сундук с изображением галантной сцены у фонтана. Италия, XVI в.

Сундуки были самым распространенным типом мебели эпохи Возрождения, но именно кассоне украшались сдвоенными "брачными" гербами, декорировались изображением свадебных процессий и аллегорических композиций, над которыми иногда работали выдающиеся живописцы своего времени.

Подсвечник с гербом Медичи. Италия, XVII в. Высота: 190 см.

Подсвечники Медичи

Интерьеры дворцов и соборов Италии в XVI-XVII веков невозможно представить без светильников, канделябров, подсвечников. Но именно этих предметов крайне мало сохранилось до наших дней. Тем ценнее, что отныне в коллекции Эрмитажа будет сразу несколько комплектов осветительных приборов. Наиболее богатым декором и монументальностью отличается пара подсвечников с гербом Медичи - знаменитых правителей Флоренции (рис. 10). Их высота составляет 1,9 м, они имеют прочное основание с опорами в виде фигур сфинксов и львиных лап.

Канделябр в виде фигуры в античной одежде. Италия, XVII в. Высота: 88,5 см.

Канделябры

Большой интерес специалистов вызвала и переданная Эрмитажу пара канделябров, представляющих собой фигуры в античных одеждах, с креплением для свечи в виде рога изобилия (рис. 11). Иногда моделями для подобных изделий служили мраморные и бронзовые памятники, созданные знаменитыми художниками. Великолепная резьба и позолота позволяет предположить, что канделябры служили важными элементами убранства интерьера очень состоятельного владельца дома.

Впервые с начала XX столетия Эрмитаж пополнил свое собрание выдающимися памятниками западноевропейского изобразительного и прикладного искусства XI-XVII веков. Столь масштабное приобретение стало исключительным событием в жизни музея. Сейчас все предметы проходят обязательную обработку и при необходимости лечение в лаборатории биологического контроля. Спустя несколько месяцев коллекция будет представлена на временной выставке в одном из залов Государственного Эрмитажа. А хранителям предстоит долгая и увлекательная работа с реликвиями, сулящая интересные открытия.

Великий гений эпохи Возрождения Микеланджело Буонаротти был прав, когда написал эти строки:

Творенье может пережить творца:

Творец уйдет, природой побежденный,

Однако образ, им запечатленный,

Веками будет согревать сердца...

актуальный комментарий

Самоизоляция в музее

В продолжение нашей новой рубрики #сидимдома с пользой, напоминаем - большинство музеев, закрывших свои двери для посетителей, распахнули виртуальные двери для пользователей сети. Заходите!

В наши непростые дни Государственный Эрмитаж ведет очень активную деятельность по знакомству находящихся дома любителей искусства с коллекциями музея. В социальных сетях музея ведутся ежедневные трансляции экскурсий по экспозиции и запасникам Эрмитажа, залам открытого хранения. Все выпуски доступны на канале музея на YouTube.

Также музей присоединился к челенджу "живых картин", в котором пользователи социальных сетей имитируют в домашних условиях картины, бюсты и другие произведения искусства.

Для того, чтобы стать участником этого шуточного культурно-просветительского проекта надо сфотографировать вашу "живую картину" и выложить фото в социальных сетях с тегами #изоизоляция #эрмитаждома.

Если картина, которую вы хотите изобразить, находится в коллекции другого музея - загляните в социальные сети - там подскажут, какой тег надо поставить, чтобы ваше творчество увидели и оценили больше пользователей.