Читатели "Родины" первыми видят новые удивительные экспонаты в коллекции Эрмитажа

Дар сердца
Чета Шушковых с середины 2000-х годов приобретала понравившиеся памятники на международных аукционах и антикварных ярмарках, в художественных галереях и у частных владельцев в Италии. Мир старины открывали им торговцы антиквариатом и опытные реставраторы, музейщики и филантропы. И даже прогулки по старинным улочкам маленьких городов порой оборачивалась открытиями и невероятными приобретениями. Со временем Лариса и Олег поняли: удивительные раритеты должны жить в достойной их среде. Так квартира Шушковых в обычном петербургском доме со временем превратилась в итальянский палаццо с дубовыми стенными панелями и дверями, кессонированными потолками и лестницей из кованого железа, фресковой росписью и шпалерами.
Намерение продать коллекцию, которая с такой любовью и неистощимым азартом собиралась на протяжении многих лет, было вынужденным. Оно было связано с необходимостью поддержать бизнес-проекты, запущенные Шишковыми до начала введения санкций и ограничений в банковской сфере. Но Ларисе и Олегу было глубоко небезразлично, в чьих руках окажутся реликвии, среди которых проходила жизнь их большой семьи. На семейном совете приняли решение: большую часть коллекции предложить Эрмитажу, оставив себе лишь несколько дорогих для сердца предметов.
Символично: в юности настольными книгами Ларисы были два эрмитажных каталога, посвященных западноевропейским шпалерам и итальянским свадебным сундукам - кассоне, под авторством замечательных сотрудников Эрмитажа Н.Ю. Бирюковой и Л.И. Фаенсон. Спустя много лет собранные четой Шушковых произведения оказались в музее, который вдохновил их на создание собственной коллекции.
Давайте познакомимся с ее жемчужинами, которые отныне являются достоянием Эрмитажа. И прежде всего - с главной из них.
Алтарь
Монументальный, резной, раскрашенный, он имеет высоту 2,16 м и ширину 1,9 м.
Создан в Северной Италии в первой половине XVI века неизвестным мастером, в творчестве которого удивительным образом соединились позднеготические традиции и ренессансные тенденции.
Иконографическая программа алтаря состоит из 16 клейм со сценами из жизни Христа: "Обрезание", "Отрок Христос во храме", "Распятие", "Положение во гроб" (первый ряд); "Бегство в Египет", "Несение Христа", "Снятие Христа", "Встреча Анны с Иоакимом" (второй ряд); "Благовещение", "Поклонение пастухов", "Явление Христа Марии Магдалине", "Вознесение Богоматери" (третий ряд); "Встреча Марии с Елизаветой", "Поклонение волхвов", "Сошествие Св. Духа", "Благовестие Иакову" (четвертый ряд). С двух сторон алтарь фланкируют вертикальные ряды клейм с изображением фигур пророков. Алтарь отличает изысканная декоративность, где полихромная роспись с использованием насыщенного темно-синего цвета и обилие позолоты имеет глубокое символическое значение.
Кроме того, на одной из створок алтаря была обнаружена бумажная наклейка, которая свидетельствует: в 1902 году алтарь входил в собрание Джона Пирпонта Моргана (1837-1913) - знаменитого финансиста и одного из самых известных коллекционеров Америки в начале XX века.
Поистине уникальный памятник, сохранившийся до наших дней!
Мадонна с младенцем
Шесть рельефов, созданных в XV веке в Тоскане и ее столице Флоренции - тоже поистине бесценные реликвии. Поясные изображения мадонн, сделанные из стукко или дерева, были весьма популярны среди небогатой части населения Италии. А небольшой размер рельефов (от 45 до 80 см) давал возможность разместить их в домашних капеллах.
Интересно, что у одного из рельефов был мраморный прототип, исполненный знаменитым творцом раннего Возрождения Лоренцо Гиберти (рис. 4). Мадонна с младенцем, приписываемая мастерской великого флорентийского скульптора, представляет собой горельеф без фона, на подставке, украшенной изображением лежащей Евы. Мастер создал удивительно нежный образ мадонны, ее лик великолепен, он наполнен возвышенной и чистой красотой. Плавные линии изгибов складок одежды мадонны соответствуют общей мягкой манере скульптора и заставляют нас вспомнить о драпировках античных статуй.
Бюст-реликварий
К самым ранним произведениям средневекового искусства относится и бюст-реликварий (XIV в.) неизвестной святой (рис. 5).
Ковчеги для хранения реликвий получили широкое распространение в Европе в романскую эпоху, особенно после крестовых походов на Святую землю и захвата Константинополя в 1204 году. Вера в магическую силу реликвий была важной особенностью мировоззрения средневекового человека, и поэтому украшению ковчегов уделялось особое внимание. Они имели разнообразную форму и изготавливались, как правило, из золота и серебра, инкрустировались драгоценными и полудрагоценными камнями.
Реликварий, приобретенный Государственным Эрмитажем, сделан из серебра и представляет уже встречающуюся в XIV веке форму бюста, в данном случае - неизвестной святой. На груди имеется круглое отверстие, предназначенное для мощей и закрывавшееся пластиной горного хрусталя, впоследствии утраченной. Особую привлекательность образу святой придает оплечье, декорированное растительными завитками и трилистниками. По художественно-стилистическим особенностям реликварий может быть отнесен к изделиям провинциальных мастерских Северной Италии или Хорватии XIV века.
Для коллекции Эрмитажа он имеет особое значение, так как после распродаж 1930-х годов в музейном собрании не осталось ни одного подобного произведения.
"Поклонение волхвов и пастухов"
Шпалера XVI века (рис. 6) была соткана в Южных Нидерландах, в городе Турне в 1500-1520-х годах. Многофигурная композиция изображает процессию волхвов и пастухов, направляющихся в Вифлеем к Деве Марии и младенцу Иисусу Христу. Правая часть шпалеры не сохранилась, но одежды и атрибуты персонажей позволяют безошибочно определить сюжет. Фигуры отличаются значительным масштабом и заполняют всю поверхность настенного безворсового ковра. Выразительные лица обладают индивидуальными чертами, их жесты передают эмоции людей. Заслуживают внимания мужские костюмы с большим разнообразием фасонов и аксессуаров, бытовавших на рубеже XV-XVI веков.
Шпалера была сделана опытным ткачом, который в соответствии с позднеготической традицией включил в композицию изображения деревьев с плодами и пасущихся овец. Не потерявшая яркости красок шпалера заполнит существующую лакуну в музейном собрании Эрмитажа, где не представлено ни одного произведения Турне конца XV - начала XVI веков.
Кабинет (бамбоччо)
Это первоклассное и чрезвычайно редкое произведение мебельного искусства тоже пополнило коллекцию Эрмитажа. Двухъярусный кабинет (бамбоччо) был изготовлен в Италии в XVI-XVII веках (рис. 7). Свое название bambocco (в переводе с итальянского - "карапуз") он получил благодаря пухленьким детским фигуркам, которые обильно украшали карнизы, углы и ниши кабинета. Но помимо них в богатом скульптурном декоре можно увидеть и четыре горельефных изображения Геракла с палицей и гербовый щиток на одном из выдвижных ящиков.
Великолепная резьба и полная комплектность (внутренние секретные ящички, нижние двустворчатые шкафчики, откидная доска и выдвижные тяги) позволяет причислить кабинет к наиболее ценным памятникам, поступившим в музейное собрание.
Кассоне
Лариса и Олег Шушковы передали Эрмитажу и удивительные сундуки - кассоне, изготовленные в Италии в XIV-XVI веках. Кассоне предназначались для богатого приданого невесты и украшались роскошной резьбой, росписью и позолотой, превращая утилитарный предмет в настоящее произведение искусства. Сундук с гротескным орнаментом, картушем и гербовым щитком демонстрирует роскошную резьбу, которая отлично сохранилась до наших дней (рис. 8).
Два других сундука выполнены в технике "пастильи", получившей большое распространение в Италии в эпоху Возрождения. Характерной особенностью этого способа декорирования поверхности древесины было использование стюкка (искусственный мрамор), дополненного росписью и золочением. Один кассоне украшен рельефным изображением галантной сцены у фонтана и полностью покрыт позолотой (рис. 9), второй включает сюжетную роспись со сценой из городской жизни.
Сундуки были самым распространенным типом мебели эпохи Возрождения, но именно кассоне украшались сдвоенными "брачными" гербами, декорировались изображением свадебных процессий и аллегорических композиций, над которыми иногда работали выдающиеся живописцы своего времени.
Подсвечники Медичи
Интерьеры дворцов и соборов Италии в XVI-XVII веков невозможно представить без светильников, канделябров, подсвечников. Но именно этих предметов крайне мало сохранилось до наших дней. Тем ценнее, что отныне в коллекции Эрмитажа будет сразу несколько комплектов осветительных приборов. Наиболее богатым декором и монументальностью отличается пара подсвечников с гербом Медичи - знаменитых правителей Флоренции (рис. 10). Их высота составляет 1,9 м, они имеют прочное основание с опорами в виде фигур сфинксов и львиных лап.
Канделябры
Большой интерес специалистов вызвала и переданная Эрмитажу пара канделябров, представляющих собой фигуры в античных одеждах, с креплением для свечи в виде рога изобилия (рис. 11). Иногда моделями для подобных изделий служили мраморные и бронзовые памятники, созданные знаменитыми художниками. Великолепная резьба и позолота позволяет предположить, что канделябры служили важными элементами убранства интерьера очень состоятельного владельца дома.
Впервые с начала XX столетия Эрмитаж пополнил свое собрание выдающимися памятниками западноевропейского изобразительного и прикладного искусства XI-XVII веков. Столь масштабное приобретение стало исключительным событием в жизни музея. Сейчас все предметы проходят обязательную обработку и при необходимости лечение в лаборатории биологического контроля. Спустя несколько месяцев коллекция будет представлена на временной выставке в одном из залов Государственного Эрмитажа. А хранителям предстоит долгая и увлекательная работа с реликвиями, сулящая интересные открытия.
Великий гений эпохи Возрождения Микеланджело Буонаротти был прав, когда написал эти строки:
Творенье может пережить творца:
Творец уйдет, природой побежденный,
Однако образ, им запечатленный,
Веками будет согревать сердца...
Самоизоляция в музее
В продолжение нашей новой рубрики #сидимдома с пользой, напоминаем - большинство музеев, закрывших свои двери для посетителей, распахнули виртуальные двери для пользователей сети. Заходите!
В наши непростые дни Государственный Эрмитаж ведет очень активную деятельность по знакомству находящихся дома любителей искусства с коллекциями музея. В социальных сетях музея ведутся ежедневные трансляции экскурсий по экспозиции и запасникам Эрмитажа, залам открытого хранения. Все выпуски доступны на канале музея на YouTube.
Также музей присоединился к челенджу "живых картин", в котором пользователи социальных сетей имитируют в домашних условиях картины, бюсты и другие произведения искусства.
Для того, чтобы стать участником этого шуточного культурно-просветительского проекта надо сфотографировать вашу "живую картину" и выложить фото в социальных сетях с тегами #изоизоляция #эрмитаждома.
Если картина, которую вы хотите изобразить, находится в коллекции другого музея - загляните в социальные сети - там подскажут, какой тег надо поставить, чтобы ваше творчество увидели и оценили больше пользователей.
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Друзья! Хорошую историю придумали @tussenkunstenquarantaine Вот фотографии из их аккаунта. Мы предлагаем вам присоединиться к новому движению!)) Создавайте свои полотна и композиции, вдохновляясь работами из коллекции Государственного Эрмитажа, которые вы сможете найти на нашем сайте или на ваших книжных полках, или вспомнив ваш визит в Эрмитаж! Отмечайте наш аккаунт @hermitage_museum, ставьте хештеги #эрмитаждома #hermitageathome #museumathome #tussenkunstenquarantaine и выкладывайте свои собственные произведения для всеобщего восхищения. Удачи! У нас уже есть первые шедевры в актуальном #эрмитаждома