Росгвардия примет на вооружение пистолет-пулемет СР-2МП "Вереск"

Подразделения Росгвардии могут получить на вооружение компактный пистолет-пулемет "Вереск". Модель СР-2МП проходит процедуру апробации в войсках национальной гвардии РФ.

Как сообщает РИА Новости, пистолет-пулемет калибра 9x21-мм предназначен для ведения боя в городских условиях. Оружие предназначено для поражения противника, в том числе в бронежилетах второго класса защиты.

"Вереск" был разработан в 1999 году для спецподразделений России. Пистолет-пулемет имеет откидной металлический приклад, складывающийся вперед-вверх и систему работы автоматики на основе газоотводного двигателя и поворотного затвора, более свойственную для автоматов.

Дальность ведения огня составляет 150 - 200 метров. Емкость магазина - 20 - 30 патронов.

Данная версия автомата оснащается планкой Пикатинни для установки прицела и приборов наблюдения. Кроме того, ПП может быть оснащен глушителем.

Главным достоинством СР-2МП является высокая огневая мощь, высокая кучность стрельбы и поражающее действие пули на ближних дистанциях.