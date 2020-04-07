"Русская Медиагруппа" отменила для региональных партнеров оплату франшизы

Коронавирус вносит существенные изменения в жизнь как простых граждан, так и бизнеса. Большой удар сложившаяся ситуация нанесла по радиостанциям, лишившимся существенной части основной статьи дохода - рекламы. Под угрозой - региональное радио, чьи финансовые потери могут привести к приостановке вещания.

На период с 1 по 30 апреля 2020 года один из крупнейших российских медиахолдингов "Русская Медиагруппа" приняла решение отменить оплату за франшизу своих радиостанций для всех региональных партнёров.

"Для радио, как и для многих сфер бизнеса, настали непростые времена, - говорит генеральный директор "Русской Медиагруппы" Роман Саркисов. - Но у нас есть чёткое понимание: региональное радио не должно пострадать. С учётом текущей ситуации мы оперативно приняли решение освободить наших региональных партнёров от платежей по франшизе, как минимум, на апрель. Для нас важно сохранить наших партнёров и помочь им выйти из кризиса с минимальными потерями".

Сегодня эта поддержка региональных партнёров видится остро необходимой. Стопроцентная отмена платы за франшизу поможет станциям в регионах сэкономить средства, сохранить свои команды и продолжать вещание.