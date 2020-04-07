Постановление правительства Сахалинской области от 6 апреля 2020 года № 165 "О дополнении Рекомендуемого перечня непродовольственных товаров первой необходимости, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р"

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Сахалинской области Правительство Сахалинской области постановляет:

1. В дополнение к Рекомендуемому перечню непродовольственных товаров первой необходимости, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р, определить дополнительный перечень непродовольственных товаров:

- автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, камеры);

- изделия периодической печати;

- медицинские изделия и технические средства реабилитации для инвалидов;

- очки, линзы и комплектующие к ним;

- табачные изделия;

- сельскохозяйственная техника и комплектующие к ней;

- садовый инвентарь, семена и иные товары для садоводства и огородничества;

- корма для животных и птицы.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Губернские ведомости", на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области, на "Официальном интернет-портале правовой информации".

Председатель Правительства Сахалинской области А.В.Белик







