Постановление правительства Сахалинской области от 6 апреля 2020 года № 165 "О дополнении Рекомендуемого перечня непродовольственных товаров первой необходимости, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р"

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Сахалинской области Правительство Сахалинской области постановляет:
1. В дополнение к Рекомендуемому перечню непродовольственных товаров первой необходимости, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р, определить дополнительный перечень непродовольственных товаров:
- автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, камеры);
- изделия периодической печати;
- медицинские изделия и технические средства реабилитации для инвалидов;
- очки, линзы и комплектующие к ним;
- табачные изделия;
- сельскохозяйственная техника и комплектующие к ней;
- садовый инвентарь, семена и иные товары для садоводства и огородничества;
- корма для животных и птицы.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Губернские ведомости", на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области, на "Официальном интернет-портале правовой информации".
Председатель Правительства Сахалинской области А.В.Белик
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