Сингапур столкнулся со второй волной коронавируса

Сингапур наряду с Гонконгом долгое время считался неким образцом в борьбе с коронавирусной пандмией, пишет немецкая газета Die Welt. Сейчас же, судя по всему, этот город-государство переживает вторую волну распространения COVID-19.

К первой, отмечает издание, сингапурцы были подготовлены весьма основательно. Дело в том, что еще во время вспышки атипичной пневмонии в 2003 году город разработал весьма действенные механизмы для ее преодоления: постоянные тесты, закрытие границ, цифровое наблюдение за инфицированными людьми и т.д.

Эти механизмы сработали и против коронавируса. В конце февраля, например, здесь было зафиксировано всего 100 случаев заболевания. И это при том, что магазины и службы сервиса спокойно работали.

Теперь же здесь заговорили о второй волне эпидемии. На сегодня в Сингапуре с населением в 5,5 млн человек насчитывается более 1300 инфицированных. Шесть человек умерли. А число инфекций ежедневно переваливает за 50 человек.

В этих условиях, как выяснилось, испытанных прежде мер уже недостаточно. Власти объявили, что со вторника на месяц будут закрыты большинство предприятий, а со среды все школы. Исключение составят жизненно необходимые службы - продовольственные магазины, супермаркеты, транспорт, клиники и банки. Продолжат работу и парикмахерские, правда, в укороченном режиме. Особо там рассиживаться нельзя.

Однако, как отмечает Die Welt, далеко не все жители города относятся к предостережениям властей с необходимой серьезностью. С учетом статистики заболеваний и поведением населения премьер-министр Ли Сянь Лун ожидает худшего развития событий и даже выхода ситуации из-под контроля.

В связи с этим Ли призвал сограждан по возможности оставаться дома и выходить на улицу только для покупки самого необходимого. Кроме того, он отменил действовавшее предписание, по которому маски обязаны были надевать только заразившиеся опасным вирусом. Теперь же это требование практически распространяется на всех жителей. Для чего начиная с воскресенья многоразовые защитные маски будут предоставляться всем семьям.