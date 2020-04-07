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07.04.2020 20:50
Рубрика: В мире

Слушания по делу об экстрадиции Ассанжа состоятся 18 мая

Текст: Максим Макарычев
Британский судья отклонил ходатайство защиты о переносе слушания дела об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа на сентябрь из-за пандемии коронавируса. Процесс, как и предполагалось, начнется 18 мая.

Как отмечает Associated Press, во время странного слушания в Вестминстерском магистратском суде во вторник ни Ассанж, ни его адвокаты, ни представители американской стороны, добивающиеся от Лондона выдачи основателя WikiLeaks, не присутствовали на заседании лично из-за введенного в Британии карантина. В зале находились только пять журналистов и пять представителей общественности.

Окружной судья Ванесса Барайстер осуществляла контроль во время заседания по конференц-связи, прерываясь только тогда, когда роботизированный голос объявлял людей, которые выступали со свидетельствами.

Фото: REUTERS/Andrew Winning
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Адвокат Ассанжа Эдвард Фицджеральд дал понять, что в интересах открытого правосудия было бы целесообразным не проводить следующее слушание 18 мая с учетом продолжающейся изоляции и тенденции к росту заболевших коронавирусом в Альбионе.

По его словам, команда адвокатов уже более полутора месяцев не может лично встретиться и пообщаться со своим клиентом в закрытой тюрьме Белмарш. Адвокат намекнул на возможную прослушку, заметив, что общение по телефону и посредством электронных писем с подзащитным представляется ему небезопасным. "В настоящее время мы не имеем с ним никаких разумных контактов, хотя его инструкции имеют решающее значение", - сказал Фицджеральд суду.

По словам адвоката, если 18 мая Ассанжу придется давать показания по видеосвязи, он может подвергнуться риску заражения вирусом, поскольку будет вынужден пройти из своей камеры в соответствующее специальное помещение, оборудованное видеокамерой, через всю тюрьму.

На прошлой неделе стало известно, что, по меньшей мере, один заключенный тюрьмы Белмарш умер от коронавируса.

Фото: REUTERS/Andrew Winning
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Судья Барайстер заявила в конце заседания, что британские суды должны быть открыты через пять недель, и она намерена рассмотреть как можно больше громких дел, в том числе и об экстрадиции Ассанжа в США в мае. У стороны защиты есть время до 12 апреля, чтобы обжаловать решение Барайстер о дате проведения слушаний.

Власти США намерены предъявить Ассанжу 17 обвинений в нарушении Закона о шпионаже и в одном заговоре с целью совершения хакерской атаки для кражи тысяч секретных дипломатических и военных документов США. Некоторые из этих файлов раскрыли предполагаемые военные преступления американских военных и силовиков в Ираке и Афганистане.

В Соединенных Штатах основателю WikiLeaks по совокупности обвинений грозит до 175 лет тюремного заключения.

В мире Европа Великобритания Джулиан Ассанж: история борьбы

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