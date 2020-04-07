СМИ: "Сельта" не будет выкупать Смолова после его отъезда в Россию

Испанская "Сельта" не намерена выкупать контракт нападающего Федора Смолова, выступающего за команду из Виго на правах аренды. Об этом Metaratings.ru сообщил источник, близкий к президенту "Сельты" Карлосу Моуринью.

Все дело в том, что руководство клуба не давало Смолову разрешения на отъезд в Россию во время карантина. Хотя сам футболист после возвращения на родину объяснил, что проинформировал "Сельту" о своем намерении покинуть Испанию и что он готов вернуться, как только ситуация стабилизируется.

Смолов перешел в "Сельту" на правах аренды из столичного "Локомотива" зимой этого года. С тех пор он провел за новую команду шесть встреч и забил один мяч - в выездной игре против мадридского "Реала". Аренда Федора рассчитана до конца нынешнего сезона.