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07.04.2020 07:57
Рубрика: В мире

Убийца известного словацкого репортера получил 23 года тюрьмы

Текст: Максим Макарычев
Бывший солдат словацкой армии был приговорен к 23 годам тюремного заключения за убийство известного журналиста Яна Кучака и его невесты, которое вызвало массовые протесты в Словакии и привело к отставке правительства страны.

37-летний Мирослав Марчек признался в убийстве Кучака и Мартины Куснировой, совершенном в феврале 2018 года. Они были застрелены в их доме недалеко от Братиславы.

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Марсек не присутствовал на слушании приговора в Специализированном уголовном суде в Пезиноке, расположенном к северу от столицы Братиславы, и наблюдал за процессом по видеосвязи.

Председательствующая судья Рузена Сабова заявила, что убийство было совершено в "хладнокровной и циничной манере". "У жертв не было возможности защитить себя", - заявила судья. Прокурор Юрай Новоки, который просил о 25-летнем тюремном заключении, обжаловал приговор.

Известный бизнесмен Мариан Кочнер и двое его предполагаемых сообщников, которым также были предъявлены обвинения в организации этих двух заказных убийств, не признали себя виновными. Они предстанут перед судом на отдельных слушаниях.

Фото: AP Photo/Rafael Yaghobzadeh
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Кучак был известным репортером, который занимался расследованием фактов коррупции в высших эшелонах власти и сфере бизнеса. Он работал на портал aktuality.sk в качестве репортера, занимающегося журналистскими расследовании. Кучак писал о коррумпированных бизнесменах в Словакии, расхищенных субсидиях ЕС и мошенничестве с НДС, а также о печально известной итальянской мафии "Ндрангета" и ее попытках развивать отношения со словацкими политиками.

Это было первое такое целенаправленное убийство журналиста в истории Словакии, отмечает ВВС. Убийство привело к массовым антикоррупционным протестам, которые заставили тогдашнего премьер-министра Роберта Фицо и начальника полиции страны уйти в отставку. Ряд высших должностных лиц министерства юстиции также уволились после того, как выяснилось, что они поддерживали контакты с бизнесменом Кочнером.

В феврале 2019 года были проведены акции протеста в более чем 50 городах по всей Словакии, включая демонстрацию в Братиславе, в которой приняли участие около 25 000 человек.

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